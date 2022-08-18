Західні юристи хочуть відібрати у росіян активів на суму $1 трильйон, — Bloomberg

Більшість грошей, отриманих у результаті судових позовів, планують передати українцям, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Група юристів, очолювані британськими компаніями McCue Jury & Partners та Mishcon de Reya LLP, шукають спонсорів, щоб взяти участь у серії судових позовів над російськими компаніями та приватними особами, які потрапили під санкції. Йдеться про те, щоб відсудити російські активи на суму 1 трильйон доларів, повідомляє агентство Bloomberg.

За словами джерел агентства, з цього питання група адвокатів звернулася до хедж-фондів, сімейних офісів та фірм, що займаються судовим фінансуванням. Повідомляється, що виручені кошти переважно використовуватимуть для компенсації українцям збитків, які зазнали внаслідок вторгнення Росії, а інвестори отримають частку від усіх успішних судових позовів.

Адвокати, які називають себе "Альянсом за справедливість в Україні", зазначають, що справді йдеться про колосальну суму, проте розблокування підсанкційних активів, більша частина яких перебуває в офшорних юрисдикціях, буде складним і тривалим процесом. Проте, за словами одного з партнерів лондонської компанії Mishcon Бена Брендона, вони цілком усвідомлюють, що це новаторська ідея.

"Дуже багато залежатиме від апетиту клієнтів, апетиту спонсорів та апетиту судів, щоб спробувати провернути цю справу", — сказав він.

Один зі співрозмовників видання також погодився з тим, що фінансування позовів, спрямованих проти чиновників та росіян, пов'язаних із президентом Володимиром Путіним, найімовірніше буде пов'язане з юридичними труднощами. Ситуація ускладнюється ще й тим, що близько 20 росіян, включаючи олігархів Михайла Фрідмана, Романа Абрамовича та Петра Авена, подали скарги до європейських судів, з вимогою скасувати санкції проти них.

Юристи вже зіткнулися з першими невдачами — є інформація, що один хедж-фонд відхилив пропозицію. Крім того, як повідомляють журналісти, адвокатам також відмовили в Україні, де вони безрезультатно просили кошти українських мільярдерів.

Наразі юристи працюють над краудфандинговою платформою у сприянні з безліччю інших юридичних фірм, а також із виданням Bellingcat.

Хто отримає компенсацію

Адвокати вважають, що запуск цивільного позову з метою отримання фінансової компенсації для жертв терористичних актів не позбавлений прецедентів. Так перший позов визначатиме долю російських активів на суму 200 млн доларів. За словами партнера-засновника лондонської компанії McCue Jury & Partners Джейсона МакК'ю, зараз юристи шукають фінансування для судових позовів проти росіян, що потрапили під санкції у Великобританії від імені 50 000 українських біженців.

"Це для звичайних людей та звичайних підприємців, м'ясника, пекаря та виробника свічників", — сказав МакК'ю.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс підтримала ідею конфіскації російських активів, які потрапили під санкції на користь України. Конфісковані активи можуть передати або українській державі, або фізичним особам як репарації.