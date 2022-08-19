Рекордный штраф и 13 лет тюрьмы: в Китае вынесли приговор миллиардеру
Сяо Цзяньхуа обвиняли в финансовых махинациях и подкупе чиновников. Помимо тюремного срока его наказали штрафом в размере в $8,1 млрд.
Шанхайский суд 19 августа приговорил китайско-канадского миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам тюремного заключения и оштрафовал его конгломерат Tomorrow Holdings на 55,03 млрд юаней ($8,1 млрд), что является рекордом для Китая, сообщает Reuters.
Сяо и его компанию обвиняли в незаконном присвоении государственных вкладов и незаконном использования вверенного им имущества, а также в подкупе китайских чиновников, заявили в суде. Там отметили, что наказание было смягчено, поскольку миллиардер признал свою вину и согласился возместить убытки.
"Сяо Цзяньхуа предпринял похвальные действия, поэтому ему было назначено более мягкое наказание в соответствии с законом", — говорится в сообщении суда.
Издание отмечает, что Сяо Цзяньхуа имел тесные связи с верхушкой Коммунистической партии Китая. В суде подчеркнули, что с 2001 по 2021 год Сяо передал акции, недвижимость, деньги и другие активы государственным чиновникам на общую сумму более 680 млн юаней, чтобы избежать финансового надзора и получить незаконную выгоду.
В суде также заявили, что миллиардер использовал незаконно полученные доходы для приобретения финансовых учреждений, торговли ценными бумагами и зарубежных инвестиций.
Помимо китайского у магната есть и канадское гражданство. Однако в МИД Китая подчеркнули, что китайское законодательство не признает двойное гражданство, поэтому Сяо не имеет право на поддержку со стороны канадских консулов.
Журналисты отмечают, что до суда миллиардер не появлялся на публике в течение нескольких лет. В последний раз его видели в Гонконге 27 января 2017 года, когда Сяо покинул свои апартаменты в отеле Four Seasons в сопровождении группы людей. Газета South China Morning Post предполагала, что бизнесмена могли похитить китайские агенты, чтобы переправить его на материк для допроса в связи с расследованиями махинаций на фондовом рынке.
Напомним, в октябре 2020-го основатель Alibaba Group Джек Ма выступил с критикой китайских финансовых регуляторов, после чего власти страны инициировали антимонопольное расследование. В итоге Ant Group, дочерняя компания Alibaba, не смогла провести крупнейшее в истории IPO из-за блокировки акций, а сам Ма стал редко появляться на публике в Китае.