Рекордный штраф и 13 лет тюрьмы: в Китае вынесли приговор миллиардеру

Сяо Цзяньхуа обвиняли в финансовых махинациях и подкупе чиновников. Помимо тюремного срока его наказали штрафом в размере в $8,1 млрд.

Шанхайский суд 19 августа приговорил китайско-канадского миллиардера Сяо Цзяньхуа к 13 годам тюремного заключения и оштрафовал его конгломерат Tomorrow Holdings на 55,03 млрд юаней ($8,1 млрд), что является рекордом для Китая, сообщает Reuters.

Сяо и его компанию обвиняли в незаконном присвоении государственных вкладов и незаконном использования вверенного им имущества, а также в подкупе китайских чиновников, заявили в суде. Там отметили, что наказание было смягчено, поскольку миллиардер признал свою вину и согласился возместить убытки.

"Сяо Цзяньхуа предпринял похвальные действия, поэтому ему было назначено более мягкое наказание в соответствии с законом", — говорится в сообщении суда.

Издание отмечает, что Сяо Цзяньхуа имел тесные связи с верхушкой Коммунистической партии Китая. В суде подчеркнули, что с 2001 по 2021 год Сяо передал акции, недвижимость, деньги и другие активы государственным чиновникам на общую сумму более 680 млн юаней, чтобы избежать финансового надзора и получить незаконную выгоду.

В суде также заявили, что миллиардер использовал незаконно полученные доходы для приобретения финансовых учреждений, торговли ценными бумагами и зарубежных инвестиций.

Помимо китайского у магната есть и канадское гражданство. Однако в МИД Китая подчеркнули, что китайское законодательство не признает двойное гражданство, поэтому Сяо не имеет право на поддержку со стороны канадских консулов.

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Журналисты отмечают, что до суда миллиардер не появлялся на публике в течение нескольких лет. В последний раз его видели в Гонконге 27 января 2017 года, когда Сяо покинул свои апартаменты в отеле Four Seasons в сопровождении группы людей. Газета South China Morning Post предполагала, что бизнесмена могли похитить китайские агенты, чтобы переправить его на материк для допроса в связи с расследованиями махинаций на фондовом рынке.

Напомним, в октябре 2020-го основатель Alibaba Group Джек Ма выступил с критикой китайских финансовых регуляторов, после чего власти страны инициировали антимонопольное расследование. В итоге Ant Group, дочерняя компания Alibaba, не смогла провести крупнейшее в истории IPO из-за блокировки акций, а сам Ма стал редко появляться на публике в Китае.