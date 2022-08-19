Рекордний штраф та 13 років в'язниці: у Китаї винесли вирок мільярдеру
Сяо Цзяньхуа звинувачували у фінансових махінаціях та підкупі чиновників. Крім тюремного терміну, його покарали штрафом у розмірі $8,1 млрд.
Шанхайський суд 19 серпня засудив китайсько-канадського мільярдера Сяо Цзяньхуа до 13 років ув'язнення та оштрафував його конгломерат Tomorrow Holdings на 55,03 млрд юанів ($8,1 млрд), що є рекордом для Китаю, повідомляє Reuters.
Сяо та його компанію звинувачували у незаконному привласненні державних вкладів та незаконному використанні довіреного ним майна, а також у підкупі китайських чиновників, заявили в суді. Там зазначили, що покарання було пом'якшене, оскільки мільярдер визнав свою провину та погодився відшкодувати збитки.
"Сяо Цзяньхуа зробив похвальні дії, тому йому призначено м'якше покарання відповідно до закону", — йдеться у повідомленні суду.
Сяо Цзяньхуа мав тісні зв'язки з верхівкою Комуністичної партії Китаю. У суді наголосили, що з 2001 по 2021 рік Сяо передав акції, нерухомість, гроші та інші активи чиновникам на загальну суму понад 680 млн юанів, щоб уникнути фінансового нагляду та отримати незаконну вигоду.
У суді також заявили, що мільярдер використав незаконно отримані доходи для придбання фінансових установ, торгівлі цінними паперами та зарубіжних інвестицій.
Крім китайського, у магната є і канадське громадянство. Однак у МЗС Китаю наголосили, що китайське законодавство не визнає подвійне громадянство, тому Сяо не має права на підтримку канадських консулів.
Журналісти зазначають, що до суду мільярдер не з'являвся на публіці протягом кількох років. Востаннє його бачили у Гонконгу 27 січня 2017 року, коли Сяо залишив свої апартаменти у готелі Four Seasons у супроводі групи людей. Газета South China Morning Post передбачала, що бізнесмена могли викрасти китайські агенти, щоб переправити його на материк для допиту через розслідування махінацій на фондовому ринку.
Нагадаємо, у жовтні 2020-го засновник Alibaba Group Джек Ма виступив з критикою китайських фінансових регуляторів, після чого влада країни ініціювала антимонопольне розслідування. У результаті Ant Group, дочірня компанія Alibaba, не спромоглася провести найбільше в історії IPO через блокування акцій, а сам Ма став рідко з'являтися на публіці в Китаї.