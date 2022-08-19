Рекордний штраф та 13 років в'язниці: у Китаї винесли вирок мільярдеру

Сяо Цзяньхуа звинувачували у фінансових махінаціях та підкупі чиновників. Крім тюремного терміну, його покарали штрафом у розмірі $8,1 млрд.

Шанхайський суд 19 серпня засудив китайсько-канадського мільярдера Сяо Цзяньхуа до 13 років ув'язнення та оштрафував його конгломерат Tomorrow Holdings на 55,03 млрд юанів ($8,1 млрд), що є рекордом для Китаю, повідомляє Reuters.

Сяо та його компанію звинувачували у незаконному привласненні державних вкладів та незаконному використанні довіреного ним майна, а також у підкупі китайських чиновників, заявили в суді. Там зазначили, що покарання було пом'якшене, оскільки мільярдер визнав свою провину та погодився відшкодувати збитки.

"Сяо Цзяньхуа зробив похвальні дії, тому йому призначено м'якше покарання відповідно до закону", — йдеться у повідомленні суду.

Сяо Цзяньхуа мав тісні зв'язки з верхівкою Комуністичної партії Китаю. У суді наголосили, що з 2001 по 2021 рік Сяо передав акції, нерухомість, гроші та інші активи чиновникам на загальну суму понад 680 млн юанів, щоб уникнути фінансового нагляду та отримати незаконну вигоду.

У суді також заявили, що мільярдер використав незаконно отримані доходи для придбання фінансових установ, торгівлі цінними паперами та зарубіжних інвестицій.

Крім китайського, у магната є і канадське громадянство. Однак у МЗС Китаю наголосили, що китайське законодавство не визнає подвійне громадянство, тому Сяо не має права на підтримку канадських консулів.

[ + – ] Сяо Цзяньхуа зник із гонконгського готелю у січні 2017 року

Журналісти зазначають, що до суду мільярдер не з'являвся на публіці протягом кількох років. Востаннє його бачили у Гонконгу 27 січня 2017 року, коли Сяо залишив свої апартаменти у готелі Four Seasons у супроводі групи людей. Газета South China Morning Post передбачала, що бізнесмена могли викрасти китайські агенти, щоб переправити його на материк для допиту через розслідування махінацій на фондовому ринку.

Нагадаємо, у жовтні 2020-го засновник Alibaba Group Джек Ма виступив з критикою китайських фінансових регуляторів, після чого влада країни ініціювала антимонопольне розслідування. У результаті Ant Group, дочірня компанія Alibaba, не спромоглася провести найбільше в історії IPO через блокування акцій, а сам Ма став рідко з'являтися на публіці в Китаї.