Священник на Мальте потратил около €150 000 пожертвований на сайты для взрослых

По утверждениям 39-летнего священнослужителя, эти платежи предназначались лично ему. У него оказались сотни тысяч евро на банковских счетах, коллекция из пяти мотоциклов и двух автомобилей.

Святой отец Люк Сегуна из небольшой мальтийской деревни Марсашлокк, предположительно, израсходовал порядка 150 000 евро пожертвований своих прихожан на сайты для взрослых. Об этом сообщает Times of Malta.

Священник подозревается в незаконной растрате пожертвований своего прихода и покупке услуг на сайтах с веб-моделями. Считается, что таким образом он тратил деньги своих прихожан на протяжении нескольких лет.

Правоохранительным органам Сегуна объяснил, что ему пришлось бороться с "сексуальным кризисом", вызванным серьезными проблемами со здоровьем.

По словам адвокатов задержанного, их клиент отрицает свою вину. 39-летний священнослужитель утверждает, что эти платежи предназначались лично ему, тогда как обвинение придерживается мнения о том, что незаконно присвоенная сумма в пределах 500 000 евро, которую в течение 10 лет передали ему 150 прихожан, должна была пойти на нужды церкви.

Ко всему прочему, Сегуне предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов. Несмотря на скромный официальный доход, у мальтийского святого отца оказались сотни тысяч евро на депозитных счетах в различных банках, коллекция из пяти мотоциклов и двух автомобилей.

Во время второго слушания по этому делу прозвучала информация о том, что около 148 000 евро он перевел компаниям по обработке платежей, связанным с тремя конкретными веб-ресурсами.

Адвокаты попытались не разглашать информацию о том, какие именно это сайты, настаивая, что это якобы не относится к делу их подзащитного, но суд не стал запрещать обнародование этих сведений.

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