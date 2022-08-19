Священик на Мальті витратив близько €150 000 пожертв на сайти для дорослих

За твердженнями 39-річного священнослужителя, ці платежі призначалися особисто йому. У нього опинилися сотні тисяч євро на банківських рахунках, колекція з п'яти мотоциклів і двох автомобілів.

Святий отець Люк Сегуна з невеликого мальтійського села Марсашлокк, імовірно, витратив близько 150 000 євро пожертв своїх парафіян на сайти для дорослих. Про це повідомляє Times of Malta.

Священика підозрюють у незаконній розтраті пожертв свого приходу та купівлі послуг на сайтах із вебмоделями. Вважається, що так він витрачав гроші своїх парафіян упродовж кількох років.

Правоохоронним органам Сегуна пояснив, що йому довелося боротися із "сексуальною кризою", спричиненою серйозними проблемами зі здоров'ям.

За словами адвокатів затриманого, їхній клієнт заперечує свою провину. 39-річний священнослужитель стверджує, що ці платежі призначалися особисто йому, тоді як звинувачення дотримується думки про те, що незаконно привласнена сума в межах 500 000 євро, яку протягом 10 років передали йому 150 парафіян, мала піти на потреби церкви.

До того ж Сегуні пред'явили звинувачення в шахрайстві та підробці документів. Незважаючи на скромний офіційний дохід, мальтійський святий отець має сотні тисяч євро на депозитних рахунках у різних банках, колекцію з п'яти мотоциклів і двох автомобілів.

Під час другого слухання в цій справі пролунала інформація про те, що близько 148 000 євро він переказав компаніям із обробки платежів, пов'язаних із трьома конкретними вебресурсами.

Адвокати спробували не розголошувати інформацію про те, які саме це сайти, наполягаючи, що це нібито не стосується справи їхнього підзахисного, але суд не забороняв оприлюднення цих відомостей.

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