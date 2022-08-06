Лежали на згадку про дітей: вінничанка вкрала іграшки з місця ракетного удару РФ (відео)

Жінка назвала загиблих дітей "байстрюками, циганами, татарами".

Мешканка Вінниці вкрала дитячі іграшки, які люди приносили до центру міста на згадку про загиблих дітей у результаті ракетного удару Росії. Про це повідомив місцевий житель Юрій Корчевський у Facebook та опублікував відео з нею.

На кадрах видно, що жінка зібрала іграшки з місця трагедії 14 липня та помістила їх у простирадло. До неї звернулися мешканці з проханням не забирати звідти ці речі, бо вони лежали на згадку про жертви трагедії. Однак у відповідь на це вона назвала загиблих дітей "байстрюками, циганами, татарами".

Зазначимо, що у коментарях під цим постом мешканці Вінниці пишуть про те, що ця жінка психічно не здорова, їй нібито діагностували шизофренію.

Що говорять у поліції?

У Поліції Вінницької області відреагували на відео у соцмережах та розповіли, що розпочали досудове розслідування. Правоохоронці заявили, що особу жінки встановлено, вони з'ясовують обставини події. Іграшки, виявлені у неї, повернуто на місце.

"Попередньо в діях жінки вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Остаточну правову кваліфікацію діям жінки буде надано після встановлення всіх обставин події", — повідомили в поліції.

Нагадаємо, 14 липня російські війська завдали ракетного удару по центру Вінниці. Тоді під обстріл потрапив місцевий Будинок офіцерів та офісний будинок, де знаходилася приватна клініка.

Кількість загиблих від російського обстрілу становить 25 осіб, серед них троє дітей. 17 липня у Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яка загинула під час ракетного удару РФ. Родичі, друзі родини та місцеві жителі принесли до храму іграшки та квіти.