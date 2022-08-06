Лежали в память о детях: винничанка украла игрушки с места ракетного удара РФ (видео)

Женщина назвала погибших детей "байстрюками, цыганами, татарами".

Жительница Винницы украла детские игрушки, которые люди приносили в центр города в память о погибших детям в результате ракетного удара России. Об этом сообщил местный житель Юрий Корчевский в Facebook и опубликовал видео с ней.

На кадрах видно, что женщина собрала игрушки с места трагедии 14 июля и поместила их в простынь. К ней обратились жители с просьбой не забирать оттуда эти вещи, потому что они лежали в память о жертвах трагедии. Однако в ответ на это она назвала погибших детей "байстрюками, цыганами, татарами".

Отметим, что в комментариях под этим постом жители Винницы пишут о том, что эта женщина психически не здорова, ей якобы диагностировали шизофрению.

Что говорят в Полиции?

В Полиции Винницкой области отреагировали на видео в соцсетях и рассказали, что начали досудебное расследование. Правоохранители заявили, что личность женщины установлена, они выясняют обстоятельства произошедшего. Игрушки, обнаруженные у нее, возвращены на место.

"Предварительно в действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Окончательная правовая квалификация действиям женщины будет предоставлена ​​после установления всех обстоятельств происшествия", — сообщили в полиции.

Напомним, 14 июля росссийские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы. Тогда под обстрел попал местный Дом офицеров и офисное здание, где находилась частная клиника.

Количество погибших от российского обстрела составляет 25 человек, из которых трое детей. 17 июля в Виннице простились с 4-летней Лизой, которая погибла во время ракетного удара РФ. Родственники, друзья семьи и местные жители принесли в храм игрушки и цветы.