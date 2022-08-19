Пилоты в Африке проспали посадку и пролетели аэропорт (фото)

Авиадиспетчеры в течение некоторого времени безуспешно пытались связаться с пилотами. В конечном итоге те проснулись только после включения сигнала тревоги.

На днях пилоты рейса ET343 Эфиопских авиалиний, направлявшегося из Хартума в Аддис-Абебу, должны были совершить посадку в столичном аэропорту Боле, однако, данные авиарадара показали, что они пролетели дальше. Об этом сообщил эксперт в области авиации Алекс Мачарес.

Он назвал это тревожным инцидентом в крупнейшей авиакомпании Эфиопии, поскольку пассажирский самолет пролетал над аэропортом на крейсерской высоте.

"Почему самолет не стал снижаться на посадку? Оба пилота уснули", — объяснил он.

Авиадиспетчеры в течение некоторого времени безуспешно пытались связаться с пилотами, в конечном итоге те проснулись только, когда включился сигнал тревоги.

[ + – ] Лайнер был над аэропортом на высоте 11 км, чтобы совершить посадку, ему пришлось разворачиваться. Фото: Twitter

Данные радара свидетельствуют о том, что самолету пришлось разворачиваться, чтобы совершить посадку, а, согласно сведениям Aviation Herald, во время полета над аэропортом лайнер находился на высоте 11 км.

Некоторые комментаторы советовали уволить пилотов за непрофессионализм, другие предположили, что пилоты слишком много работают.

Бывший диспетчер добавил: "Поверьте, это случается и здесь".

Ранее Фокус сообщал, что неисправный самолет устроил эффектное ДТП на загруженной автостраде. У самолета отказал двигатель, что спровоцировало ДТП. Однако усилиями пилота в аварии никто не пострадал.

Напомним, что нью-йоркский суд арестовал лайнер олигарха Андрея Скоча стоимостью 90 млн долларов. Большинство своих активов депутат-единорос оформил на семью.