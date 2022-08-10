Суд в Нью-Йорке арестовал самолет олигарха Андрея Скоча: судно стоит более 90 млн долларов

Андрей Скоч – депутат Госдумы от "Единой России", большинство активов он оформил на семью. Арестовать самолет Airbus A319-100 помог "романтический партнер" бизнесмена, а также власти острова Аруба.

Американские власти арестовали роскошный самолет Airbus A319-100, цена которого – более 90 млн долларов. Судном владеет российский миллиардер Андрей Скоч, сообщила пресс-служба Минюста США.

Ордер на арест и конфискацию выдал Окружной суд в Нью-Йорке, поскольку Скоч находится под санкциями и нарушил федеральное законодательство о борьбе с отмыванием денег, отметило министерство.

Журнал Forbes со ссылкой на доклад американского Минюста написал, как американцы искали активы миллиардера. За дело взялись помощники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет готовила спецагент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности Джина Маковски.

Богатство Андрея Скоча – чем владеет миллиардер

Прокуроры установили, что Airbus A319-100 с бортовым номером P4-MGU и серийным номером 5445 сдали в эксплуатацию в марте 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане.

[ + – ] Cамолет Airbus A319-100 стоит более 90 млн долларов

Кроме самолета, Скочу принадлежит 99-метровая яхта Madame Gu и вертолет Eurocopter Dauphin. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 2 июня заблокировала все указанные активы. Скочу также принадлежит вилла в курортном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.

Установить, что именно Скоч владеет судном Airbus A319-100 помогли сведения, которые передали представители "романтического партнера" бизнесмена властям нидерландского острова Аруба в Карибском море.

Forbes отмечает, что гражданская жена Скоча – мать его 4 детей Елена Лихач. Cпецагент Маковски при расследовании установила, что отец миллиардера Владимир – формальный собственник основного числа его активов. Именно Владимир передал часть из них "романтическому партнеру", который из доходов финансировал трасты, владевшие самолетом.

Основные транзакции по содержанию, эксплуатации и регистрации самолета были в долларах, именно на это обратили внимание власти Штатов. Финансирование проводили после введения санкций против бизнесмена.

Что известно про Андрея Скоча и сколько у него денег

Андрей Скоч прошел в Госдуму от партии "Единая Россия". Собственность он оформил на отца Владимира и дочь Варвару – в холдинговой компании USM они имеют 30% доли и 61,5% – в предприятиях аэропорта Внуково.

В начале 1990-х годов Скоч познакомился с другим влиятельным российским олигархом Алишером Усмановым – вместе они хотели достать партию нефти и переработать ее на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Сделка была неудачной, но бизнесмены далее стали партнерами.

Скоч и его семья в 2022 году заняли 26 место в рейтинге Forbes, их состояние оценивается в 4,7 млрд долларов. Бизнесмен с 2018 года пребывает под американскими санкциями из-за связей с организованной преступностью в РФ.

После начала полномасштабной войны России с Украиной Минфин США ввел дополнительные санкции против Скоча и его собственности.

Фокус ранее писал об аресте за рубежом 77 российских самолетов. Некоторые суда задержали лизингодатели, другие арестованы из-за закрытия неба для самолетов из РФ.

В июне немецкое издание Die Welt писало о пролетах самолетов российских олигархов через воздушное пространство ЕС, несмотря на закрытие неба.

В Шри-Ланке 3 июня задержали российский самолет Airbus A330 компании "Аэрофлот". Как сообщило местное издание Newsfirst, согласно решению суда лайнеру запрещено покидать территорию страны до 16 июня.

Напомним, что в конце июля Алишер Усманов хотел оспорить ввод санкций ЕС в суде, но Европейский суд отказал ему.