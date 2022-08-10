Суд у Нью-Йорку заарештував літак олігарха Андрія Скоча: судно коштує понад 90 млн доларів

Андрій Скоч — депутат Держдуми від "Единой России", більшість активів він оформив на сім'ю. Заарештувати літак Airbus A319-100 допоміг "романтичний партнер" бізнесмена, а також влада острова Аруба.

Американська влада заарештувала розкішний літак Airbus A319-100, ціна якого — понад 90 млн доларів. Судном володіє російський мільярдер Андрій Скоч, повідомила пресслужба Мін'юсту США.

Ордер на арешт і конфіскацію видав Окружний суд у Нью-Йорку, оскільки Скоч перебуває під санкціями та порушив федеральне законодавство про боротьбу з відмиванням грошей, зазначило міністерство.

Журнал Forbes із посиланням на доповідь американського Мін'юсту написав, як американці шукали активи мільярдера. За справу взялися помічники прокурорів США Джошуа А. Нафталіс та Ніколас С. Бредлі у Південному окрузі Нью-Йорка. Звіт готувала спецагентка Міністерства торгівлі США, Бюро промисловості та безпеки Джина Маковскі.

Багатство Андрія Скоча — чим володіє мільярдер

Прокурори встановили, що Airbus A319-100 з бортовим номером P4-MGU та серійним номером 5445 здали в експлуатацію у березні 2013 року. Нині він перебуває у Казахстані.

[ + – ] Літак Airbus A319-100 коштує понад 90 млн доларів

Окрім літака, Скочу належить 99-метрова яхта Madame Gu та вертоліт Eurocopter Dauphin. Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США 2 червня заблокувало всі зазначені активи. Скочу також належить вілла у курортному комплексі Four Seasons на Сейшельських островах.

Встановити, що саме Скоч володіє судном Airbus A319-100, допомогли відомості, які передали представники "романтичного партнера" бізнесмена владі нідерландського острова Аруба в Карибському морі.

Forbes зазначає, що цивільна дружина Скоча — мати його 4 дітей Олена Лихач. Cпецагентка Маковскі під час розслідування встановила, що батько мільярдера Володимир — формальний власник основної кількості його активів. Саме Володимир передав частину з них "романтичному партнеру", який із доходів фінансував трасти, котрі володіли літаком.

Основні транзакції щодо утримання, експлуатації та реєстрації літака були в доларах, саме на це звернули увагу влада Штатів. Фінансування проводили після введення санкцій проти бізнесмена.

Що відомо про Андрія Скоча та скільки у нього грошей

Андрій Скоч пройшов до Держдуми від партії "Единая Россия". Власність він оформив на батька Володимира та дочку Варвару — у холдинговій компанії USM вони мають 30% частки та 61,5% — у підприємствах аеропорту Внуково.

На початку 1990-х років Скоч познайомився з іншим впливовим російським олігархом Алішером Усмановим — разом вони хотіли дістати партію нафти та переробити її на Московському нафтопереробному заводі. Угода була невдалою, але бізнесмени стали партнерами.

Скоч і його родина в 2022 році посіли 26 місце в рейтингу Forbes, їхні статки оцінюються в 4,7 млрд доларів. Бізнесмен із 2018 року перебуває під американськими санкціями через зв'язки з організованою злочинністю в РФ.

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною Мінфін США запровадив додаткові санкції проти Скоча та його власності.

Фокус раніше писав про арешт за кордоном 77 російських літаків. Деякі судна затримали лізингодавці, інші заарештовані через закриття неба для літаків з РФ.

У червні німецьке видання Die Welt писало про прольоти літаків російських олігархів через повітряний простір ЄС, незважаючи на закриття неба.

У Шрі-Ланці 3 червня затримали російський літак Airbus A330 компанії "Аерофлот". Як повідомило місцеве видання Newsfirst, згідно з рішенням суду лайнеру заборонено залишати територію країни до 16 червня.

Нагадаємо, що наприкінці липня Алішер Усманов хотів заперечити запровадження санкцій ЄС у суді, але Європейський суд відмовив йому.