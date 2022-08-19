Пілоти в Африці проспали посадку та пролетіли аеропорт (фото)

Авіадиспетчери протягом деякого часу безуспішно намагалися зв'язатися з пілотами. Зрештою, ті прокинулися тільки після включення сигналу тривоги.

Днями пілоти рейсу ET343 Ефіопських авіаліній, що прямував з Хартума в Аддис-Абебу, мали здійснити посадку в столичному аеропорту Боле, проте дані авіарадару показали, що вони пролетіли далі. Про це повідомив експерт у галузі авіації Алекс Мачарес.

Він назвав це тривожним інцидентом у найбільшій авіакомпанії Ефіопії, оскільки пасажирський літак пролітав над аеропортом на крейсерській висоті.

"Чому літак не став знижуватися на посадку? Обидва пілоти заснули", — пояснив він.

Авіадиспетчери протягом деякого часу безуспішно намагалися зв'язатися з пілотами, зрештою ті прокинулися, лише коли ввімкнувся сигнал тривоги.

[ + – ] Лайнер був над аеропортом на висоті 11 км, щоб здійснити посадку, йому довелося розвертатися Фото: Twitter

Дані радара свідчать про те, що літаку довелося розвертатися, щоб здійснити посадку, а, за даними Aviation Herald, під час польоту над аеропортом лайнер перебував на висоті 11 км.

Деякі коментатори радили звільнити пілотів за непрофесіоналізм, інші припустили, що пілоти надто багато працюють.

Колишній диспетчер додав: "Повірте, це трапляється й тут".

Раніше Фокус повідомляв, що несправний літак влаштував ефектну ДТП на завантаженій автостраді. У літака відмовив двигун, що спровокувало ДТП. Однак, зусиллями пілота в аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що нью-йоркський суд заарештував лайнер олігарха Андрія Скоча вартістю 90 млн доларів. Більшість своїх активів депутат-єдинорос оформив на сім'ю.