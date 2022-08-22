Здоровье Путина резко ухудшилось, он больше не посещает встречи, — The Sun

По данным журналистов, Путин уже не в состоянии лично проводить большие мероприятия и уйдет на "удаленку", сославшись на рост заболеваемости COVID-19.

Здоровье российского президента Владимир Путина резко ухудшилось, и он больше не будет посещать совещания с коллегами. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Утверждается, что явно больной диктатор колеблется в выборе своей дальнейшей стратегии — между ядерным ударом и признанием поражения. Сотрудники же президентской администрации напрямую заявили Путину, что "хорошие" варианты у него закончились.

Telegram-канал "Генерал СВР", который прежде писал о том, что у Путина рак и ряд других заболеваний, сообщает, что уже скоро российский президент "не сможет лично проводить встречи и участвовать в больших мероприятиях", а статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией оказались для Кремля как нельзя кстати.

"Теперь Путин может, ссылаясь на необходимость соблюдения антиковидных ограничений, перейти на удаленку, — говорится в публикации. — Встречи с президентом, проводимые в формате видеосвязи с использованием технологии Deepfake, не требуют его личного участия".

Сообщается, что президент РФ не впервые прибегает к такого рода манипуляциям, а Deepfake-технологии можно будет использовать достаточно долго и после смерти Путина.

В Кремле опасаются потери захваченных территорий

Кремлевское руководство на недавнем совещании дало понять Путину, что никто в Минобороны РФ, а равно и Генштабе, не уверен в целесообразности дальнейших попыток наступления на фронте. Более того, контрнаступление украинских войск может оказаться эффективным и грозить потерей для РФ "вновь приобретенных территорий".

Канал "Генерал СВР", предположительно, ведет экс-генерал российской Службы внешней разведки, который принимавший участие в ряде спецопераций. Ресурс также популяризирует политолог Валерий Соловей.

Напомним, что, по данным журналистского расследования, Путин начал войну в Украине из-за обмана ФСБ. Перед 24 февраля информаторам РФ в Киеве советовали оставить себе ключи от киевских квартир и выехать из города на некоторое время.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники российских спецслужб надеялись на быстрое падение киевских властей и перед началом острой фазы войны активно обустраивали жилье в Киеве.