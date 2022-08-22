Здоров'я Путіна різко погіршилося, він більше не відвідує зустрічі, — The Sun

За даними журналістів, Путін вже не в змозі особисто проводити великі заходи і піде на "дистанційку", пославшись на ріст захворюваності на COVID-19.

Здоров'я російського президента Володимира Путіна різко погіршилося, і він більше не відвідуватиме наради з колегами. Про це повідомляє The Sun із посиланням на свої джерела.

Стверджується, що явно хворий диктатор вагається у виборі своєї подальшої стратегії між ядерним ударом і визнанням поразки. Співробітники президентської адміністрації прямо заявили Путіну, що "хороші" варіанти у нього закінчилися.

Telegram-канал "Генерал СВР", який раніше писав про те, що у Путіна рак і низка інших захворювань, повідомляє, що вже скоро російський президент "не зможе особисто проводити зустрічі і брати участь у великих заходах", а статистика захворюваності на коронавірусну інфекцію виявилися для Кремля дуже доречними.

"Тепер Путін може, посилаючись на необхідність дотримання антиковідних обмежень, перейти на дистанційку, — йдеться в публікації. — Зустрічі з президентом, які проводяться у форматі відеозв'язку з використанням технології Deepfake, не вимагають його особистої участі".

Повідомляється, що президент РФ не вперше вдається до таких маніпуляцій, а Deepfake-технології можна буде використовувати досить довго і після смерті Путіна.

У Кремлі побоюються втрати захоплених територій

Кремлівське керівництво на нещодавній нараді дало зрозуміти Путіну, що ніхто в Міноборони РФ, а також Генштабі, не впевнений у доцільності подальших спроб наступу на фронті. Щобільше, контрнаступ українських військ може виявитися ефективним та загрожувати втратою для РФ "знову придбаних територій".

Канал "Генерал СВР", ймовірно, веде ексгенерал російської Служби зовнішньої розвідки, який брав участь у низці спецоперацій. Ресурс також популяризує політолог Валерій Соловей.

Нагадаємо, що, за даними журналістського розслідування, Путін розпочав війну в Україні через обман ФСБ. Перед 24 лютого інформаторам РФ у Києві радили залишити собі ключі від київських квартир та виїхати з міста на деякий час.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники російських спецслужб сподівалися на швидке падіння київської влади і перед початком гострої фази війни активно облаштовували житло у Києві.