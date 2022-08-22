Убийство Дарьи Дугиной: Эстония ответила РФ на обвинения в адрес украинки Натальи Вовк

Представители Эстонии заявили, что не могут делиться данными о людях, которые пересекают границу, только на основании публикаций в прессе.

Представители полиции и пограничной службы Эстонии заявили, что могут обнародовать информацию о людях, пересекающих госграницу, только в случаях, которые предусмотрены законом, и что обвинения спецслужб РФ в прессе не считаются достаточным для этого основанием. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на заявление главы правоохранительного ведомства Рагне Кейска.

Такой комментарий представителей Эстонии появился после того, как российское информагентство ТАСС сообщило, что, по данным ФСБ, женщина, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, была украинкой Натальей Вовк, которая впоследствии после взрыва пересекла эстонскую границу.

"Никакого официального запроса или информации от российских властей относительно этого вопроса не было", — сказал Кейск.

В МИД Эстонии эту информацию не комментируют, запрос переадресовали Минюсту и Пограничной службе.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ озвучили версию о том, что предполагаемая убийца Дугиной подложила взрывчатку и при этом в операции участвовала ее 12-летняя дочь. Российский чиновник пригрозил Эстонии за отказ выдать подозреваемую в убийстве дочери Дугина. Сенатор РФ Владимир Джабаров заявил, что эстонские власти с высокой долей вероятности откажутся выдать подозреваемую Наталью Вовк.

Напомним, что, по версии СМИ, за убийством Дарьи Дугиной стоит Путин. По словам экономиста Андреса Ослунда, Путин известен операциями под "чужим флагом". А российский историк Юрий Фельштинский считает, что СБУ слишком занята внутренней работой, чтобы проводить теракты в Москве именно сейчас.