Убивство Дар'ї Дугіної: Естонія відповіла РФ на звинувачення на адресу українки Наталії Вовк

Представники Естонії заявили, що не можуть ділитися даними про людей, які перетинають кордон лише на підставі публікацій у пресі.

Представники поліції та прикордонної служби Естонії заявили, що можуть оприлюднити інформацію про людей, які перетинають держкордон, лише у випадках, передбачених законом, і що звинувачення спецслужб РФ у пресі не вважаються достатньою для цього підставою. Про це повідомляє CNN, із посиланням на заяву глави правоохоронного відомства Рагне Кейска.

Такий коментар представників Естонії з'явився після того, як російське інформагентство ТАСС повідомило, що, за даними ФСБ, жінка, підозрювана в убивстві російської журналістки Дар'ї Дугіної, була українкою Наталією Вовк, яка згодом після вибуху перетнула естонський кордон.

"Ніякого офіційного запиту чи інформації від російської влади щодо цього питання не було", — сказав Кейск.

В МЗС Естонії цю інформацію не коментують, запит переадресували Мін'юсту та Прикордонній службі.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ озвучили версію про те, що вбивця Дугіної підклала вибухівку й при цьому в операції брала участь її 12-річна дочка. Російський чиновник пригрозив Естонії за відмову видати підозрювану в убивстві дочки Дугіна. Сенатор РФ Володимир Джабаров заявив, що естонська влада з високою ймовірністю відмовиться видати підозрювану Наталію Вовк.

Нагадаємо, що, за версією ЗМІ, за вбивством Дар'ї Дугіної стоїть Путін. За словами економіста Андреса Ослунда, Путін відомий операціями під "чужим прапором". А російський історик Юрій Фельштинський вважає, що СБУ надто зайнята внутрішньою роботою, щоб проводити теракти в Москві саме зараз.