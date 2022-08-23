Украина отказалась от договора с Россией, — Медведев

По словам бывшего президента РФ, гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией. Но Киев, простимулированный западными деньгами и ракетами, от него отказался.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев отметил, что киевские власти ищут гарантии безопасности на будущее, но отказываются заключить договор с РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят", — заявил Медведев, занимающий должность зампредседателя Совбеза РФ.

По его словам, никакие соседи не могут предоставить Украине никаких гарантий.

"Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась", — уточнил Медведев, добавив, что Украину в НАТО никто не ждет, потому что там хотя и русофобы, но не самоубийцы.

По его мнению, это все — результат действия российских войск в Украине.

Медведев считает, что гарантировать светлое будущее президенту Украины Владимиру Зеленскому не могут даже США, причем администрация американского президента якобы зарабатывает на Украине. Однако, как считает экс-глава Кремля, с приходом нового президента поддержка Украины со стороны США изменится.

Напомним, что здоровье Путина резко ухудшилось, он больше не проводит крупные встречи и решил уйти на "удаленку", воспользовавшись в качестве предлога ростом статистики заболеваний COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что Россия пригрозила Великобритании ракетными ударами. Вначале последуют удары "кинжалами" по зданию Минобороны Великобритании.