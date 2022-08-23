Україна відмовилася від договору з Росією, — Медведєв

За словами колишнього президента РФ, гарантії безпеки Україні міг дати лише договір із Росією. Але Київ, простимульований західними грошима та ракетами, від нього відмовився.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв зазначив, що київська влада шукає гарантії безпеки на майбутнє, але відмовляється укласти договір з РФ. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"То зустріч з окремими малозначними сусідами під головуванням забутих відставників на цю тему проведуть, то знову про НАТО згадають", — заявив Медведєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ.

За його словами, жодні сусіди не можуть надати Україні жодних гарантій.

"Гарантії безпеки міг дати лише договір із Росією. Але українська влада, простимульована західними грошима та ракетами, від нього відмовилася", — уточнив Медведєв, додавши, що на Україну в НАТО ніхто не чекає, бо там хоч і русофоби, але не самогубці.

На його думку, це все — результат дії російських військ в Україні.

Медведєв вважає, що гарантувати світле майбутнє президентові України Володимиру Зеленському не можуть навіть США, причому адміністрація американського президента нібито заробляє в Україні. Проте, як вважає ексглава Кремля, із приходом нового президента підтримка України з боку США зміниться.

Нагадаємо, що здоров'я Путіна різко погіршилося, він більше не проводить великі зустрічі та вирішив піти на "дистанційку", використавши як привід ріст статистики захворювань COVID-19.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія пригрозила Великій Британії ракетними ударами. Спочатку будуть удари "кинжалами" по будівлі Міноборони Великої Британії.