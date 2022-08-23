Убийство дочери Дугина — месть "англосаксов" за отравление Скрипалей, — телеграм-канал

По данным журналистов, после взрыва автомобиля Дарьи Дугиной Путин даже не вынес на обсуждение вопрос по эскалации конфликта в Украине, чего хотел Дугин. Однако он распорядился усилить охрану своих дочерей, внуков и родственников, а также близких Кабаевой.

Российские силовики сообщили президенту РФ Владимиру Путину об убийстве дочери философа Александра Дугина как о спецоперации западных спецслужб, целью которой была месть за неудавшееся отравление Алексея Навального и Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщает Telegram-канал "Генерал СВР".

Отмечается, что попытка отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года обозначена в докладе для президента РФ отдельным пунктом. Сообщается, что власти Великобритании до сих пор не забыли этого покушения.

Считается, что Telegram-канал "Генерал СВР" ведет бывший генерал российской Службы внешней разведки, принимавший участие в нескольких спецоперациях.

В докладе проводится аналогия солсберийского покушения с попыткой убийства Дугина и его дочери, что подается как месть "англосаксов". Составители доклада назвали в качестве исполнителей убийства Дарьи Дугиной граждан Украины, которые якобы были марионетками в руках Запада.

По прочтении доклада российский президент распорядился об усилении охраны своих дочерей и внуков, а также близких родственников своей предполагаемой сожительницы Алины Кабаевой. Их дети и без того находятся под круглосуточной усиленной охраной, и дополнительные меры защиты им не понадобились.

В публикации отмечается, что философ Дугин просчитался в том, что сочувствие Путина к его дочери приведет к изменениям на войне и подтолкнет Путина к более решительным действиям в Украине.

Паника в Кремле

Среди представителей кремлевского руководства нарастает паника за своих близких, потому что Путина они воспринимали как гаранта своей безопасности. Фундаментальная потребность в безопасности российских руководителей поставлена под сомнение, высказывается предположение, что очередной такой случай ускорит падение путинского режима.

Ранее Фокус сообщал, что дела у российских войск в Украине идут все хуже. Такое заявление о положении на украинском фронте сделал американский генерал. По мнению Барри МакКэффри, у Путина закончились идеи, а войска РФ оказались в безвыходном положении.

Напомним, что в РФ пригрозили ракетными ударами по Великобритании. Если британские войска появятся в Украине, в РФ воспользуются своим правом любых ответных действий.