Убивство дочки Дугіна — помста "англосаксів" за отруєння Скрипалів, — телеграм-канал

За даними журналістів, після вибуху автомобіля Дар'ї Дугіної Путін навіть не виніс на обговорення питання щодо ескалації конфлікту в Україні, чого хотів Дугін. Однак він розпорядився посилити охорону своїх дочок, онуків і родичів, а також близьких Кабаєвої.

Російські силовики повідомили президенту РФ Володимиру Путіну про вбивство дочки філософа Олександра Дугіна як про спецоперацію західних спецслужб, метою якої була помста за отруєння Олексія Навального та Сергія і Юлії Скрипалів. Про це повідомляє Telegram-канал "Генерал СЗР".

Зазначається, що спроба отруєння колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки в англійському місті Солсбері 4 березня 2018 року зазначена в доповіді для президента РФ окремим пунктом. Повідомляється, що влада Великобританії досі не забула цього замаху.

Вважається, що Telegram-канал "Генерал СЗР" веде колишній генерал російської Служби зовнішньої розвідки, який брав участь у кількох спецопераціях.

У доповіді проводять аналогію між солсберійським замахом і спробою вбивства Дугіна та його дочки, що подається як помста "англосаксів". Укладачі доповіді назвали як виконавців вбивства Дар'ї Дугіної громадян України, які нібито були маріонетками в руках Заходу.

Після прочитання доповіді російський президент розпорядився посилити охорону своїх дочок і онуків, а також близьких родичів своєї ймовірної співмешканки Аліни Кабаєвої. Їхні діти й так перебувають під цілодобовою посиленою охороною, і додаткові заходи захисту їм не знадобилися.

У публікації наголошується, що філософ Дугін прорахувався в тому, що співчуття Путіна до його доньки призведе до змін на війні та підштовхне Путіна до рішучіших дій в Україні.

Паніка в Кремлі

Серед представників кремлівського керівництва наростає паніка за своїх близьких, бо Путіна вони сприймали як гаранта безпеки. Фундаментальна потреба безпеки російських керівників поставлена під сумнів, висловлюється припущення, що черговий такий випадок прискорить падіння путінського режиму.

Раніше Фокус повідомляв, що справи в російських військ в Україні йдуть дедалі гірше. Таку заяву про становище на українському фронті зробив американський генерал. На думку Баррі МакКефрі, у Путіна закінчилися ідеї, а війська РФ опинилися в безвихідному становищі.

Нагадаємо, що в РФ пригрозили ракетними ударами по Великій Британії. Якщо британські війська з'являться в Україні, в РФ скористаються своїм правом будь-яких дій у відповідь.