Полиция в Британии решила продать видео с допросом "Брайтонского убийцы кошек", – СМИ

В прошлом году 54-летнего Стива Буке, жертвами которого стали более десятка животных, приговорили к пяти годам заключения. В тюрьме "убийца кошек" умер от рака. Полиция Сассекса решила продать видеозапись, сделанную после его задержания.

Полиция Сассекса в Великобритании запросила 250 фунтов стерлингов [10,8 тыс. грн] за видеозапись допроса Стива Буке, получившего известность как "Брайтонский убийца кошек". Об этом сообщает издание PressGazette.

54-летнего британца в июле прошлого года обвинили в жестоком обращении с животными и приговорили к пяти годам заключения.

Как стало известно в ходе расследования, в период с октября 2018 по июнь 2019 года бывший моряк Королевского флота, работавший охранником в городе Брайтон, убил ножом девять кошек и еще семерых ранил.

6 января этого года он скончался в тюрьме от рака.

После смерти Буке режиссер-документалист связался с правоохранительными органами, надеясь получить материалы для фильма о "Брайтонском убийце кошек", однако в полиции каждое видео допроса "оценили" в 250 фунтов стерлингов.

Как уточняют журналисты, этот участок уже прославился тем, что продает конфискованные у преступников вещи на eBay.

"Мы предлагаем только лицензию с минимальной стоимостью 250 фунтов стерлингов для неэксклюзивного использования на срок до трех лет", – сообщается в электронном письме полиции.

Пять соседних полицейских подразделений заявили, что в их практике такого не случалось, чтобы они продавали видео допросов прессе.

"Мы публикуем кадры лишь в том случае, если они используются как часть апелляции или когда они представлены в качестве доказательства в суде", – рассказал представитель столичной полиции.

Несмотря на заявления документалиста, в отделе полиции Сассекса журналистам заявили, что они не просили плату за материалы.

Напомним, американец распечатал на 3D-принтере 63 пистолета и сдал их властям. Житель Хьюстона выгодно поучаствовал в программе выкупа личного оружия, заработав $3 тыс.