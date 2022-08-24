Поліція у Британії вирішила продати відео з допитом "Брайтонського вбивці кішок", – ЗМІ

Минулого року 54-річного Стіва Буке, жертвами якого стали понад десяток тварин, засудили до п'яти років ув'язнення. У в'язниці "вбивця котів" помер від раку. Поліція Сассексу вирішила продати відеозапис, зроблений після його затримання.

Поліція Сассексу у Великій Британії запросила 250 фунтів стерлінгів [10,8 тис. грн] за відеозапис допиту Стіва Буке, який отримав популярність як "Брайтонський вбивця кішок". Про це повідомляє видання PressGazette.

54-річного британця в липні минулого року звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами та засудили до п'яти років ув'язнення.

Як стало відомо під час розслідування, у період з жовтня 2018 по червень 2019 року колишній моряк Королівського флоту, який працював охоронцем у місті Брайтон, убив ножем дев'ять кішок і ще сімох поранив.

6 січня цього року він помер у в'язниці від раку.

Після смерті Буке режисер-документаліст зв'язався з правоохоронними органами, сподіваючись отримати матеріали для фільму про "Брайтонського вбивцю котів", однак у поліції кожне відео допиту "оцінили" у 250 фунтів стерлінгів.

Як уточнюють журналісти, ця ділянка вже прославилася тим, що продає конфісковані у злочинців речі на eBay.

"Ми пропонуємо лише ліцензію з мінімальною вартістю 250 фунтів стерлінгів для неексклюзивного використання терміном до трьох років", — повідомляється в електронному листі поліції.

П'ять сусідніх поліцейських підрозділів заявили, що в їхній практиці такого не траплялося, щоб продавали відео допитів пресі.

"Ми публікуємо кадри лише в тому випадку, якщо вони використовуються як частина апеляції або коли вони представлені як доказ у суді", — розповів представник столичної поліції.

Попри заяви документаліста, у відділі поліції Сассексу журналістам заявили, що вони не просили плату за матеріали.

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