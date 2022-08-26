В Гренландии хотят ограничить приток туристов из-за таяния айсбергов

Местные власти выступают против массового туризма и не хотят, чтобы в этом отношении страна брала пример с Исландии. Здесь ежедневно видны перемены, связанные с изменением климата.

Туристический департамент Гренландии пытается ограничить приток туристов, которые едут, чтобы полюбоваться айсбергами и другими природными красотами датского автономного региона, которому угрожает глобальное потепление. Об этом сообщает France 24.

Гостей, приезжающих в третий по величине город Илулиссат, встречает скалистая суровая местность со скудной растительностью.

Достаточно короткой поездки, чтобы увидеть огромные айсберги.

Огромные глыбы льда отделяются от ледника Илулиссат в соседнем фьорде и постепенно проплывают в заливе Диско, где изредка можно встретить китов.

"Мы ежедневно наблюдаем перемены, связанные с изменением климата: айсберги и ледник уменьшаются", — сказал мэр Палле Джеремиассен.

"Мы хотим контролировать численность туристов, которые приезжают на кораблях", — объяснил мэр, добавив, что город может принимать только один туристический корабль в день. Иногда властям приходится сталкиваться с тремя кораблями туристов в течение для, это в общей сложности около 6 тыс. человек. К тому же, тающая вечная мерзлота угрожает стабильности местных зданий и инфраструктуры.

В прошлом году с помощью открытки этого места удалось привлечь 50 000 туристов, что более чем в 10 раз больше местного населения.

Ожидается, что открытие международного аэропорта в ближайшие несколько лет приведет к тому, что число туристов в Гренландии значительно возрастет. Но толпы туристов могут разрушить здешнюю хрупкую экосистему.

Недавние исследования показали, что за последние 40 лет глобальное потепление в Арктическом регионе происходит почти вчетверо быстрее, чем в среднем по планете.

Местный руководитель не хочет брать пример с Исландии, которая превратилась в процветающую туристическую страну в последние 20 лет.

"Мы не хотим, чтобы у нас было как в Исландии. Нам не нужен массовый туризм. Мы хотим его контролировать", — пояснил мэр.

Напомним, что власти штата Калифорния закрыли доступ к самому высокому дереву в мире. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 5 тыс. долларов.

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