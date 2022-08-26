У Гренландії хочуть обмежити приплив туристів через танення айсбергів

Місцева влада виступає проти масового туризму та не хоче, щоб у цьому плані країна брала приклад з Ісландії. Тут щодня видно зміни, пов'язані зі зміною клімату.

Туристичний департамент Гренландії намагається обмежити приплив туристів, які їдуть, щоб помилуватися айсбергами й іншою природною красою данського автономного регіону, якому загрожує глобальне потепління. Про це повідомляє France 24.

Гостей, які приїжджають у третє за величиною місто Ілуліссат, зустрічає скеляста сувора місцевість з убогою рослинністю.

Достатньо короткої поїздки, щоб побачити величезні айсберги.

Величезні брили льоду відокремлюються від льодовика Ілуліссат у сусідньому фіорді та поступово пропливають у затоці Диско, де зрідка можна зустріти китів.

"Ми щодня спостерігаємо зміни, пов'язані зі зміною клімату: айсберги та льодовик зменшуються", — сказав мер Палле Джереміассен.

"Ми хочемо контролювати чисельність туристів, які приїжджають на кораблях", — пояснив мер, додавши, що місто може приймати лише один туристичний корабель на день. Іноді владі доводиться стикатися з трьома кораблями туристів протягом, це загалом приблизно 6 тис. осіб. До того ж, вічна мерзлота, що тане, загрожує стабільності місцевих будівель та інфраструктури.

У минулому році за допомогою листівки цього місця вдалося залучити 50 000 туристів, що більш ніж у 10 разів більше за місцеве населення.

Очікується, що відкриття міжнародного аеропорту найближчими кількома роками призведе до того, що кількість туристів у Гренландії значно зросте. Але натовпи туристів можуть зруйнувати місцеву тендітну екосистему.

Нещодавні дослідження показали, що за останні 40 років глобальне потепління в Арктичному регіоні відбувається майже вчетверо швидше, ніж здебільшого на планеті.

Місцевий керівник не хоче брати приклад з Ісландії, яка перетворилася на успішну туристичну країну за останні 20 років.

"Ми не хочемо, щоб у нас було як в Ісландії. Нам не потрібний масовий туризм. Ми хочемо його контролювати", — пояснив мер.

Нагадаємо, що влада штату Каліфорнія закрила доступ до найвищого дерева в світі. За порушення заборони передбачено штраф у розмірі 5 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво французького муніципалітету Сен-Жерве-ле-Бен вимагає з альпіністів, які хочуть піднятися на Монблан, похоронний депозит у розмірі €15 000. Сума складається з двох частин: 10 тисяч євро — це витрати на роботу рятувальників, а ще 5 тисяч, власне, на похорон невдалих скелелазів. З 1990 по 2017 рік загинули 102 особи, які намагалися здійснити сходження на найвищу вершину Європи.