В Англии нефтяную вышку превратят в гигантский арт-объект (фото)

Авторы инсталляции решили положить начало дискуссии о том, как поступать с выведенными из эксплуатации объектами промышленной инфраструктуры, которые портят вид, однако полезны для дикой природы.

В Великобритании решили превратить в арт-объект выведенную из эксплуатации после 30 лет работы 35-метровую 450-тонную нефтяную платформу, которую жители Северного Сомерсета прозвали "See Monster" (вижу монстра), сообщает команда одноименного проекта. Арт-инсталляция будет состоять из 6 тыс. предметов, 12-метрового водопада, на вершине вышки высадят траву и деревья. Ожидается, что нефтяная платформа после завершения работ будет выглядеть как оазис у побережья. Снабжать энергией инсталляцию будут ветряки и солнечные панели.

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Одной из целей создания инсталляции стало желание авторов положить начало дискуссии о том, что делать с больше не действующими объектами промышленной инфраструктуры, так называемыми "эко-монстрами", которые распространены по всему миру.

Среди экспертов преобладает мнение, что выведенные из эксплуатации морские буровые установки лучше оставить там, где они работали — посреди моря. Дело в том, что со временем эти гигантские сооружения становятся идеальной средой обитания для многих представителей дикой природы, в том числе для находящихся под угрозой исчезновения коралловых рифов.

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Однако эти "монстры" портят естественный вид побережья, поэтому трансформация "See Monster" в арт-объект — лучшее, что могло случиться со списанным стальным гигантом.

Впрочем, британское морское законодательство обязывает нефтяные компании утилизировать платформы после вывода их из эксплуатации. Поэтому инсталляция просуществует недолго: уже в октябре все арт-объекты переместят на побережье, а вышку демонтируют и переработают.

Напомним, британский миллионер Уильям Сачити приобрел огромную радиолокационную станцию времен Холодной войны. Он поинтересовался мнением общественности, как лучше поступить с покупкой, большинство выступило за то, чтобы станцию использовали для охоты на НЛО.