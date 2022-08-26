В Англії нафтову вишку перетворять на гігантський артоб'єкт (фото)

Автори інсталяції вирішили започаткувати дискусію про те, як чинити з виведеними з експлуатації об'єктами промислової інфраструктури, які псують вигляд, проте корисні для дикої природи.

У Великій Британії вирішили перетворити на артоб'єкт виведену з експлуатації після 30 років роботи 35-метрову 450-тонну нафтову платформу, яку мешканці Північного Сомерсету прозвали "See Monster" (бачу монстра), повідомляє команда однойменного проєкту. Артінсталяція складатиметься з 6 тис. предметів, 12-метрового водоспаду, на вершині вежі висадять траву і дерева. Очікується, що нафтова платформа після завершення робіт буде виглядати як оаза біля узбережжя. Забезпечувати енергією інсталяцію будуть вітряки та сонячні панелі.

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Однією з цілей створення інсталяції стало бажання авторів започаткувати дискусію про те, що робити з об'єктами промислової інфраструктури, що більше не діють, так званими "еко-монстрами", які поширені по всьому світу.

Серед експертів переважає думка, що виведені з експлуатації морські бурові установки краще залишити там, де вони працювали посеред моря. Справа в тому, що згодом ці гігантські споруди стають ідеальним середовищем для багатьох представників дикої природи, у тому числі для коралових рифів, що знаходяться під загрозою зникнення.

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Однак ці "монстри" псують природний вид узбережжя, тому трансформація "See Monster" в артоб'єкт — найкраще, що могло статися зі списаним сталевим гігантом.

Втім, британське морське законодавство зобов'язує нафтові компанії утилізувати платформи після виведення їх із експлуатації. Тому інсталяція проіснує недовго: вже у жовтні всі артоб'єкти перемістять на узбережжя, а вежу демонтують і перероблять.

Нагадаємо, британський мільйонер Вільям Сачіті придбав величезну станцію радіолокацій часів Холодної війни. Він поцікавився думкою громадськості, як краще вчинити з покупкою, більшість виступила за те, щоб станцію використали для полювання на НЛО.