В РФ переименовали Coca Cola: как теперь будет называться напиток

Отныне компания будет называться Multon Partners. Она сосредоточит усилия на производстве и продаже существующих локальных брендов "Добрый", "Богатый" и "Моя семья".

Подразделение компании Coca Cola в России переименовали в Multon Partners. Теперь в стране будет выходить напиток не с оригинальным названием, а под брендом "Добрый кола", сообщает российское издание "Интерфакс".

"Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что напиток теперь будет "Добрый кола" называться, тот, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать", — рассказал основатель сети быстрого питания "Теремок" в РФ Михаил Гончаров.

Multon Partners сосредоточится на производстве и продаже существующих локальных брендов — "Добрый", "Богатый" и "Моя семья". Сырье для продукции будет закупать на внутреннем рынке. Также в компании отметили, что сократят подразделение в РФ.

Ранее мы сообщали, что американская корпорация Coca-Cola заявила, что как только исчерпает все запасы, напитки не будут производить и продавать в России. В стране работало 10 заводов компании.

Главный конкурент Coca-Cola, производитель напитков Pepsi в марте прекратила рекламу и продажу напитков в России. Компания обещала продолжить продавать товары первой необходимости – молочные продукты, детские смеси и питание.