У РФ перейменували Coca Cola: як тепер називатиметься напій

Відтепер компанія називатиметься Multon Partners. Вона зосередить зусилля на виробництві та продажу наявних локальних брендів "Добрый", "Богатый" та "Моя семья".

Підрозділ компанії Coca Cola у Росії перейменували на Multon Partners. Тепер у країні виходитиме напій не з оригінальною назвою, а під брендом "Добрый кола", повідомляє російське видання "Інтерфакс".

"Ми отримали повідомлення від Coca-Cola про те, що напій тепер називатиметься "Добрый кола", той, який раніше був Coca-Cola. Ми спробуємо його продавати", — розповів засновник мережі швидкого харчування "Теремок" у РФ Михайло Гончаров.

Multon Partners зосередиться на виробництві та продажу наявних локальних брендів — "Добрый", "Богатый" та "Моя семья". Сировину для продукції закуповуватимуть на внутрішньому ринку. Також у компанії зазначили, що скоротять підрозділ у РФ.

Раніше ми повідомляли, що американська корпорація Coca-Cola заявила, що, як тільки вичерпає всі запаси, напої не будуть виробляти і продавати в Росії. У країні працювало десять заводів компанії.

Головний конкурент Coca-Cola, виробник напоїв Pepsi у березні припинила рекламу та продаж напоїв у Росії. Компанія обіцяла продовжити продавати товари першої необхідності — молочні продукти, дитячі суміші та харчування.