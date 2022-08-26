На пляже в Хургаде заметили акулу: туристы бросились делать с ней фото

По словам очевидцев, морской хищник не проявлял агрессии по отношению к людям. Представители Египетского института морских исследований все же напомнили, что китовая акула считается охраняемым видом.

На днях у берегов египетского порта Хургада туристы заметили китовую акулу, однако вместо того, чтобы паниковать, туристы принялись делать селфи с представителем морской фауны. Об этом сообщает Akhbar el-Yom.

Хасан Эль-Тайеб, основатель Морского спасательного общества Красного моря, рассказал, что группа иностранных дайверов и туристов видела китовую акулу в местных водах. По его словам, она не проявляла агрессии и была дружелюбно настроена по отношению к людям. Сообщается, что люди из разных стран делали фотографии с морским хищником на память.

Представители Института морских исследований и рыболовства в Хургаде напомнили также, что китовая акула считается охраняемым видом, который включен в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы.

[ + – ] Очевидцы говорят, что акула якобы не проявляла агрессии.

Появление акулы в водах Красного моря назвали свидетельством чистоты морской среды и того, что Египет придерживается международных норм по сохранению вымирающих животных.

Напомним, что в Египте акула напала на женщину и оторвала руку и ногу. Медикам не удалось спасти 68-летнюю женщину, которая все же смогла самостоятельно выбраться на берег. А недавно, что житель Нью-Йорка в одиночку вытащил тигровую песчаную акулу на пляж, но впоследствии отпустил ее. Морской хищник, который попался на крючок, считается охраняемым видом в Америке.

Ранее Фокус сообщал, что в США акула разорвала на части дельфина возле пляжа в штате Южная Каролина. На выложенных снимках видна обезображенная туша с вырванным горлом — акула практически обезглавила дельфина.