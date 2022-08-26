На пляжі у Хургаді помітили акулу: туристи кинулися робити з нею фото

За словами очевидців, морський хижак не виявляв агресії стосовно людей. Представники Єгипетського інституту морських досліджень все ж нагадали, що китова акула вважається видом, що охороняється.

Днями біля берегів єгипетського порту Хургада туристи помітили китову акулу, проте замість панікувати туристи почали робити селфі з представником морської фауни. Про це повідомляє Akhbar el-Yom.

Хасан Ель-Тайєб, засновник Морського рятувального товариства Червоного моря, розповів, що група іноземних дайверів та туристів бачила китову акулу у місцевих водах. За його словами, вона не виявляла агресії і була дружелюбно налаштована стосовно людей. Повідомляється, що люди з різних країн робили фотографії із морським хижаком на згадку.

Представники Інституту морських досліджень і рибальства в Хургаді нагадали також, що китова акула вважається видом, що охороняється, і який включений до Червоного списку зникаючих видів Міжнародного союзу охорони природи.

[ + – ] Очевидці кажуть, що акула нібито не виявляла агресії.

Появу акули у водах Червоного моря назвали свідченням чистоти морського середовища і того, що Єгипет дотримується міжнародних норм щодо збереження вимираючих тварин.

Нагадаємо, що в Єгипті акула напала на жінку і відірвала руку та ногу. Медикам не вдалося врятувати 68-річну жінку, яка все ж змогла самостійно вибратися на берег. А нещодавно, що житель Нью-Йорка сам витягнув тигрову піщану акулу на пляж, але згодом відпустив її. Морський хижак, який піймався на гачок, вважається видом, що охороняється в Америці.

Раніше Фокус повідомляв, що у США акула розірвала на частини дельфіна біля пляжу у штаті Південна Кароліна. На викладених знімках видно спотворену тушу з вирваним горлом — акула практично обезголовила дельфіна.