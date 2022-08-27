Разорваны на части: в Эфиопии из-за авиаудара по детской площадке погибли 7 человек (фото)

Федеральное правительство Эфиопии отрицает какие-либо жертвы среди мирного населения. Однако СМИ Тыграя заявляют, что в результате авиаудара погибли дети.

В результате авиаудара по детской игровой площадке в Мекелле, в провинции Тыграй, Эфиопия, погибли как минимум семь человек. Сообщается, что среди погибших трое детей, о чем написали в Reuters.

Сообщается, что представители федерального правительства Эфиопии отрицают жертвы.

В материале сказано, что воздушный удар по населенному пункту Мекелле был нанесен через два дня после того, как снова вспыхнули боевые действия между федеральным правительством и тыграйскими силами на границе регионов Тыграй и Амхара.

СМИ Тыграя обвинили в ударе федеральное правительство. Другие самолеты не действуют в воздушном пространстве Эфиопии.

Журналисты пишут, что еще в понедельник правительство Эфиопии призвало жителей Тыграя держаться подальше от военных объектов. Там заявили, что собираются принять меры против вооруженных сил автономного округа Тыграй.

Издание со ссылкой на директора больницы Айдер Кибра Гебреселассие пишет, что авиаудар был нанесен по детской игровой площадке. Неизвестно, есть ли рядом с ней военные объекты.

А вот представитель федерального правительства Легес Тулу заявил, что вся информация о жертвах – ложь.

[ + – ] Авиаудар по Тыграю [ + – ] Авиаудар по Тыграю [ + – ] Авиаудар по Тыграю [ + – ] Авиаудар по Тыграю [ + – ] Авиаудар по Тыграю

При этом, как рассказал хирург из больницы Айдер Фасика Амдесласи, коллега из больницы Мекелле сказал ему, что были найдены три тела: матери, ее ребенка и еще одного неизвестного человека. В результате общее число трупов достигло семи.

"Их тела были разорваны на части", — сказал Амдесласи.

Он также рассказал журналистам, что в больнице не хватает жизненно важных препаратов.

Издание пишет, что по словам следователей, в результате ударов федеральных правительственных сил и раньше гибли мирные жители. По словам очевидцев, в январе в результате удара беспилотника в лагере для перемещенных лиц в Дедебите 56 человек погибли и 30 получили ранения, в том числе дети.

Война в Тыграе

Война началась в Тыграе в ноябре 2020 года и год и распространилась на соседние регионы Афар и Амхара. В ноябре прошлого года тыгранские силы двинулись в сторону Аддис-Абебы, но были отброшены правительственным наступлением.

О прекращении огня было объявлено в марте после того, как обе стороны зашли в тупик, а правительство объявило гуманитарное перемирие, позволив в регион остро необходимую продовольственную помощь.

Ране Фокус писал, что российский удар по поселку Чаплино в Днепропетровской области 24 августа оборвал жизни супругов переселенцев из Донецкой области, которые на машине проезжали мимо железнодорожной станции в момент удара.