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Світ Громадянська війна в Єфіопії

Розірвані на частини: в Ефіопії через авіаудар по дитячому майданчику загинули 7 людей (фото)

Вибух, фото
Фото: wikipedia | Вибух

Федеральний уряд Ефіопії заперечує будь-які жертви серед мирного населення. Проте ЗМІ Тиграю заявляють, що внаслідок авіаудару загинули діти.

Внаслідок авіаудару по дитячому ігровому майданчику в Мекелле, в провінції Тиграй, Ефіопія, загинули щонайменше семеро людей. Так, серед загиблих троє дітей, про що написали в Reuters.

Повідомляється, що представники федерального уряду Ефіопії заперечують жертви.

У матеріалі сказано, що повітряного удару по населеному пункту Мекелле було завдано через два дні після того, як знову спалахнули бойові дії між федеральним урядом і силами Тиграю на кордоні регіонів Тиграй і Амхара.

ЗМІ Тиграю звинуватили в ударі федеральний уряд. Інші літаки не діють у повітряному просторі Ефіопії.

Журналісти пишуть, що ще у понеділок уряд Ефіопії закликав жителів Тиграю триматися якомога далі від військових об'єктів. Там заявили, що збираються вжити заходів проти збройних сил автономного округу Тиграй.

Видання з посиланням на директора лікарні Айдер Кібра Гебреселассі пише, що авіаудар був завданий дитячим ігровим майданчиком. Невідомо, чи є поруч із нею військові об'єкти.

А ось представник федерального уряду Легес Тулу заявив, що вся інформація про жертви – брехня.

Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю
Авіаудар по Тиграю

При цьому, як розповів хірург із лікарні Айдер Фасіка Амдесласі, колега з лікарні Мекелле сказав йому, що було знайдено три тіла: матері, її дитину та ще одну невідому людину. У результаті загальна кількість трупів досягла семи.

"Їхні тіла були розірвані на частини", — сказав Амдесласі.

Він також розповів журналістам, що у лікарні не вистачає життєво важливих препаратів.

За словами слідчих, внаслідок ударів федеральних урядових сил і раніше гинули мирні жителі. За словами очевидців, у січні внаслідок удару безпілотника у таборі для переміщених осіб у Дедебіті 56 людей загинули та 30 отримали поранення, зокрема діти.

Війна у Тиграї

Війна розпочалася у Тиграї у листопаді 2020 року та рік і поширилася на сусідні регіони Афар та Амхара. У листопаді минулого року тигранські сили рушили до Аддіс-Абеби, але були відкинуті урядовим наступом.

Про припинення вогню було оголошено в березні після того, як обидві сторони зайшли в глухий кут, а уряд оголосив гуманітарне перемир'я, дозволивши в регіон гостро необхідну продовольчу допомогу.

Ране Фокус писав, що російський удар по селищу Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня обірвав життя подружжя переселенців з Донецької області, яке на машині проїжджало повз залізничну станцію в момент удару.