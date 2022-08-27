Розірвані на частини: в Ефіопії через авіаудар по дитячому майданчику загинули 7 людей (фото)

Федеральний уряд Ефіопії заперечує будь-які жертви серед мирного населення. Проте ЗМІ Тиграю заявляють, що внаслідок авіаудару загинули діти.

Внаслідок авіаудару по дитячому ігровому майданчику в Мекелле, в провінції Тиграй, Ефіопія, загинули щонайменше семеро людей. Так, серед загиблих троє дітей, про що написали в Reuters.

Повідомляється, що представники федерального уряду Ефіопії заперечують жертви.

У матеріалі сказано, що повітряного удару по населеному пункту Мекелле було завдано через два дні після того, як знову спалахнули бойові дії між федеральним урядом і силами Тиграю на кордоні регіонів Тиграй і Амхара.

ЗМІ Тиграю звинуватили в ударі федеральний уряд. Інші літаки не діють у повітряному просторі Ефіопії.

Журналісти пишуть, що ще у понеділок уряд Ефіопії закликав жителів Тиграю триматися якомога далі від військових об'єктів. Там заявили, що збираються вжити заходів проти збройних сил автономного округу Тиграй.

Видання з посиланням на директора лікарні Айдер Кібра Гебреселассі пише, що авіаудар був завданий дитячим ігровим майданчиком. Невідомо, чи є поруч із нею військові об'єкти.

А ось представник федерального уряду Легес Тулу заявив, що вся інформація про жертви – брехня.

[ + – ] Авіаудар по Тиграю [ + – ] Авіаудар по Тиграю [ + – ] Авіаудар по Тиграю [ + – ] Авіаудар по Тиграю [ + – ] Авіаудар по Тиграю

При цьому, як розповів хірург із лікарні Айдер Фасіка Амдесласі, колега з лікарні Мекелле сказав йому, що було знайдено три тіла: матері, її дитину та ще одну невідому людину. У результаті загальна кількість трупів досягла семи.

"Їхні тіла були розірвані на частини", — сказав Амдесласі.

Він також розповів журналістам, що у лікарні не вистачає життєво важливих препаратів.

За словами слідчих, внаслідок ударів федеральних урядових сил і раніше гинули мирні жителі. За словами очевидців, у січні внаслідок удару безпілотника у таборі для переміщених осіб у Дедебіті 56 людей загинули та 30 отримали поранення, зокрема діти.

Війна у Тиграї

Війна розпочалася у Тиграї у листопаді 2020 року та рік і поширилася на сусідні регіони Афар та Амхара. У листопаді минулого року тигранські сили рушили до Аддіс-Абеби, але були відкинуті урядовим наступом.

Про припинення вогню було оголошено в березні після того, як обидві сторони зайшли в глухий кут, а уряд оголосив гуманітарне перемир'я, дозволивши в регіон гостро необхідну продовольчу допомогу.

Ране Фокус писав, що російський удар по селищу Чаплине на Дніпропетровщині 24 серпня обірвав життя подружжя переселенців з Донецької області, яке на машині проїжджало повз залізничну станцію в момент удару.