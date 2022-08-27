Роскошный отель в Пакистане смыло водой из-за масштабных ливней (момент падения)

Сезон муссонов начался в Пакистане на месяц раньше, чем обычно. Непрекращающиеся ливни уже повредили 170 тысяч домов и разрушили 150 мостов.

Отель New Honeymoon на 150 номеров в Каламе буквально смыло потоками воды, поскольку в Пакистене продолжаются мусонные дожди,накрывший страну еще в июне и спровоцировавшие сильнейшие наводнение вбольшинстве регионов страны. Кадры падения здания уже облетели все мировые СМИ.

New Honeymoon является одним из самых крупных, известных и роскошных в округе Сват.

[ + – ] Отель New Honeymoon Фото: tripadvisor.ru

Стремительно бегущая вода подмыла фундамент здания, которое затем полностью рухнуло. Как видно на опубликованных записях, сначала поддается левая сторона здания, но через несколько мгновений весь отель падает.

Второй ракурс обрушения с более дальнего расстояния показывает, как находившиеся поблизости люди убегают с места происшествия в момент падения отеля.

Наиболее удивительно в этой ситуации то, что обошлось без жертв, поскольку туристы и персонал покинули отель еще в прошлую среду, следуя инструкциям правительства по эвакуации.

Ливни не прекращаются над Пакистаном уже третий месяц, а сезон мусонных дождей начался в стране в еще в июне, хотя раньше он всегда приходил в июле. Из-за дождей и наводнений уже погибли 937 человек, более трети из которых – дети. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф объявил в стране чрезвычайное положение. Позже глава правительства встретился с иностранными дипломатами и представителями международных агентств по оказанию помощи, чтобы проинформировать их об ущербе.

Наводнения сильно ударили и по без того слабой экономике государства, а также привели к тому, что тысячи людей остались без крыши над головой и нуждаются в срочной эвакуации.

Хотя паводковые воды в некоторых районах отступили, ситуация ухудшилась в провинции Синд, где спасатели использовали лодки для эвакуации людей. Сейчас около 6500 пакистанских военнослужащих принимают участие в поисково-спасательных операциях и на данный момент эвакуировали более 40 тысяч человек.

Организация Объединенных Наций заявила в 25 августа, что выделила три миллиона долларов агентствам ООН по оказанию помощи и их партнерам в Пакистане для реагирования на наводнения.

"Это будет использовано для здравоохранения, питания, продовольственной безопасности, а также водоснабжения и санитарии в пострадавших от наводнения районах с упором на наиболее уязвимые", – говорится в сообщении ООН.

Ученые говорят, что изменение климата является основным фактором необычно суровой погоды, которая сделала жизнь миллионов людей невыносимой. Министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман подчеркнула, что насущной задачей на данный момент является спасение жизней и организация палаток и еды для тех, кто остался без крова в результате наводнения:

"Это гуманитарная катастрофа эпических масштабов, тысячи людей остались без крова, многие остались без еды, и люди оказались в затруднительном положении".

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, наводнения повредили 170 тысяч домов, смыли дороги и разрушили почти 150 мостов.

Последние масштабные и разрушительные ливни были зафиксированы в Пакистане в 2010 году, когда погибли 1700 человек. Премьер-министр Шариф считает, что главный виновник таких трагедий – "ужасы изменения климата".

Пока Пакистан страдает от ливней, в Китае из-за сильной жары и малого количества осадков началась самая сильная в истории страны засуха.