В Китае началась самая сильная за всю историю страны засуха (фото)

Из-за засухи реки Янцзы сократилось производство электроэнергии. В результате власти пошли на чрезвычайные меры, чтобы сберечь этот ресурс.

Из-за сильной жары и малого количества осадков в Китае началась самая сильная в истории страны засуха. Такая погода держалась примерно месяц. Предполагается, что она продлится еще до конца августа, о чем пишет BBC.

Сообщается, что засуха началась на реке Янцзы, которая является самой длинной в Китае. Озера и притоки отступили в результате засухи, обнажив русла рек и даже 600-летнюю буддийскую резьбу по камню и скалы под знаменитым павильоном Гуаньинь в Ухане, провинция Хубэй.

В материале сказано, что низкий уровень реки снизил способность гидроэлектростанций в этом районе вырабатывать энергию. Властям пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам. Речь идет о закрытии многих предприятий, сокращении часов работы магазинов, а в офисных зданиях было решено остановить работу кондиционеров.

По данным Министерства водного хозяйства Китая, количество летних осадков в бассейне реки Янцзы является самым низким с момента начала регистрации в 1961 году.

По данным Национального климатического центра Китая, устойчивые региональные волны тепла также побили все установленные рекорды.

Температура достигла пика на прошлой неделе, когда Национальный метеорологический центр выпустил самое высокое "предупреждение о высокой температуре" за шесть дней подряд в период с 12 по 17 августа.

[ + – ] Температура в Китае

Лесные пожары вспыхнули в провинции Сычуань, особенно сильно пострадал муниципалитет Чунцин.

Другие провинции, расположенные вдоль бассейна реки Янцзы, также находятся в состоянии повышенной готовности из-за пастбищных и лесных пожаров.

[ + – ] Карта лесных пожаров в Китае

На прошлой неделе в районе Бэйбэй установился новый рекорд температуры в 45 градусов.

Ранее Фокус писал, что климатологи заявили, что Европу ожидает самая большая засуха за 500 лет. По словам представителя Комиссии ЕС в Брюсселе, нынешняя засуха может повлечь за собой другие климатические катаклизмы и, главное, — голод.

Также напомним, что ученые заявили, что изменение климата усугубляет более половины инфекционных заболеваний. Международная группа ученых пришла к выводу, что изменение климата может усугубить влияние 58% человеческих инфекционных заболеваний. Ученые обнаружили, что из 375 болезней 218 могут иметь большее негативное влияние на человека.