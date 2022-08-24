У Китаї почалася найсильніша за всю історію посуха (фото)

Через посуху річки Янцзи скоротилося виробництво електроенергії. В результаті влада пішла на надзвичайні заходи, щоб зберегти цей ресурс.

Через сильну спеку і малу кількість опадів у Китаї почалася найсильніша в історії країни посуха. Така погода тривала приблизно місяць. Передбачається, що вона триватиме ще до кінця серпня, про що пише ВВС.

Повідомляється, що посуха почалася на річці Янцзи, яка є найдовшою у Китаї. Озера та притоки відступили внаслідок посухи, оголивши русла річок і навіть 600-річне буддійське різьблення по каменю та скелі під знаменитим павільйоном Гуаньінь в Ухані, провінція Хубей.

У матеріалі сказано, що низький рівень річки знизив здатність гідроелектростанцій у цьому районі виробляти енергію. Владі довелося вдатися до надзвичайних заходів. Йдеться про закриття багатьох підприємств, скорочення годин роботи магазинів, а в офісних будівлях було вирішено зупинити роботу кондиціонерів.

За даними Міністерства водного господарства Китаю, кількість літніх опадів у басейні річки Янцзи є найнижчою з початку реєстрації в 1961 році.

За даними Національного кліматичного центру Китаю, стійкі регіональні хвилі тепла також побили усі встановлені рекорди.

Температура досягла піку минулого тижня, коли Національний метеорологічний центр випустив найвище "попередження про високу температуру" за шість днів поспіль у період з 12 по 17 серпня.

[ + – ] Температура у Китаї

Лісові пожежі спалахнули у провінції Сичуань, особливо сильно постраждав муніципалітет Чунцін.

Інші провінції, розташовані вздовж басейну річки Янцзи, також перебувають у стані підвищеної готовності через пасовищні та лісові пожежі.

[ + – ] Карта лісових пожеж у Китаї

Минулого тижня в районі Бейбей встановився новий рекорд температури 45 градусів.

Раніше Фокус писав, що кліматологи заявили, що на Європу очікує найбільша посуха за 500 років. За словами представника Комісії ЄС у Брюсселі, нинішня посуха може спричинити інші кліматичні катаклізми і, головне, — голод.

Також нагадаємо, що вчені заявили, що зміна клімату посилює більше половини інфекційних захворювань. Міжнародна група вчених дійшла висновку, що зміна клімату може посилити вплив 58% людських інфекційних захворювань. Вчені виявили, що з 375 хвороб 218 можуть мати більший негативний вплив на людину.