Розкішний готель у Пакистані змило водою через масштабні зливи (момент падіння)

Сезон мусонів розпочався в Пакистані на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи вже пошкодили 170 тисяч будинків і зруйнували 150 мостів.

Готель New Honeymoon на 150 номерів у Каламі буквально змило потоками води, оскільки в Пакистені продовжуються мусонні дощі, що накрили країну ще в червні та спровокували найсильніші повені в більшості регіонів країни. Кадри падіння будівлі вже облетіли всі світові ЗМІ.

New Honeymoon є одним із найбільших, найвідоміших і найрозкішніших готелів в окрузі Сват.

[ + – ] Готель New Honeymoon Фото: tripadvisor.ru

Вода, що стрімко біжить, підмила фундамент будівлі, яка потім повністю впала. Як видно на опублікованих записах, спочатку піддається ліва сторона будівлі, але за кілька хвилин весь готель падає.

Другий ракурс обвалення з далекої відстані показує, як люди, що були поблизу, тікають із місця події в момент падіння готелю.

Найбільш дивне в цій ситуації те, що обійшлося без жертв, оскільки туристи й персонал залишили готель ще минулої середи, дотримуючись інструкцій уряду з евакуації.

Зливи не припиняються над Пакистаном уже третій місяць, а сезон дощів мусонів почався в країні ще в червні, хоча раніше він завжди приходив у липні. Через дощі та повені вже загинули 937 людей, більше третини з яких — діти. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф оголосив у країні надзвичайний стан. Пізніше глава уряду зустрівся з іноземними дипломатами та представниками міжнародних агенцій із надання допомоги, щоб поінформувати їх про збитки.

Повені сильно вдарили по й так слабкій економіці держави, а також призвели до того, що тисячі людей залишилися без даху над головою та потребують термінової евакуації.

Хоча паводкові води в деяких районах відступили, ситуація погіршилася в провінції Сінд, де рятувальники використовували човни для евакуації людей. Наразі близько 6500 пакистанських військовослужбовців беруть участь у пошуково-рятувальних операціях і наразі евакуювали понад 40 тисяч людей.

Організація Об'єднаних Націй заявила 25 серпня, що виділила три мільйони доларів агентствам ООН із надання допомоги та їхнім партнерам у Пакистані для реагування на повені.

"Це буде використано для охорони здоров'я, харчування, продовольчої безпеки, а також водопостачання та санітарії в районах, що постраждали від повені, з акцентом на найвразливіших", — ідеться в повідомленні ООН.

Учені кажуть, що зміна клімату є основним фактором надзвичайно суворої погоди, яка зробила життя мільйонів людей нестерпним. Міністерка із питань зміни клімату Шеррі Рехман наголосила, що нагальним завданням наразі є порятунок життів і організація наметів і їжі для тих, хто залишився без даху над головою внаслідок повені:

"Це гуманітарна катастрофа епічних масштабів, тисячі людей залишилися без даху над головою, багато хто залишився без їжі, і люди опинилися в скрутному становищі".

За даними Національного управління боротьби зі стихійними лихами, повені пошкодили 170 тисяч будинків, змили дороги та зруйнували майже 150 мостів.

Останні масштабні та руйнівні зливи були зафіксовані в Пакистані у 2010 році, коли загинули 1700 людей. Прем'єр-міністр Шаріф вважає, що головний винуватець таких трагедій — "жахіття зміни клімату".

Поки Пакистан страждає від злив, у Китаї через сильну спеку та малу кількість опадів почалася найсильніша в історії країни посуха.