Розкішний готель у Пакистані змило водою через масштабні зливи (момент падіння)
Сезон мусонів розпочався в Пакистані на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи вже пошкодили 170 тисяч будинків і зруйнували 150 мостів.
Готель New Honeymoon на 150 номерів у Каламі буквально змило потоками води, оскільки в Пакистені продовжуються мусонні дощі, що накрили країну ще в червні та спровокували найсильніші повені в більшості регіонів країни. Кадри падіння будівлі вже облетіли всі світові ЗМІ.
New Honeymoon є одним із найбільших, найвідоміших і найрозкішніших готелів в окрузі Сват.
Вода, що стрімко біжить, підмила фундамент будівлі, яка потім повністю впала. Як видно на опублікованих записах, спочатку піддається ліва сторона будівлі, але за кілька хвилин весь готель падає.
Другий ракурс обвалення з далекої відстані показує, як люди, що були поблизу, тікають із місця події в момент падіння готелю.
Найбільш дивне в цій ситуації те, що обійшлося без жертв, оскільки туристи й персонал залишили готель ще минулої середи, дотримуючись інструкцій уряду з евакуації.
Зливи не припиняються над Пакистаном уже третій місяць, а сезон дощів мусонів почався в країні ще в червні, хоча раніше він завжди приходив у липні. Через дощі та повені вже загинули 937 людей, більше третини з яких — діти. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф оголосив у країні надзвичайний стан. Пізніше глава уряду зустрівся з іноземними дипломатами та представниками міжнародних агенцій із надання допомоги, щоб поінформувати їх про збитки.
Повені сильно вдарили по й так слабкій економіці держави, а також призвели до того, що тисячі людей залишилися без даху над головою та потребують термінової евакуації.
Хоча паводкові води в деяких районах відступили, ситуація погіршилася в провінції Сінд, де рятувальники використовували човни для евакуації людей. Наразі близько 6500 пакистанських військовослужбовців беруть участь у пошуково-рятувальних операціях і наразі евакуювали понад 40 тисяч людей.
Організація Об'єднаних Націй заявила 25 серпня, що виділила три мільйони доларів агентствам ООН із надання допомоги та їхнім партнерам у Пакистані для реагування на повені.
"Це буде використано для охорони здоров'я, харчування, продовольчої безпеки, а також водопостачання та санітарії в районах, що постраждали від повені, з акцентом на найвразливіших", — ідеться в повідомленні ООН.
Учені кажуть, що зміна клімату є основним фактором надзвичайно суворої погоди, яка зробила життя мільйонів людей нестерпним. Міністерка із питань зміни клімату Шеррі Рехман наголосила, що нагальним завданням наразі є порятунок життів і організація наметів і їжі для тих, хто залишився без даху над головою внаслідок повені:
"Це гуманітарна катастрофа епічних масштабів, тисячі людей залишилися без даху над головою, багато хто залишився без їжі, і люди опинилися в скрутному становищі".
За даними Національного управління боротьби зі стихійними лихами, повені пошкодили 170 тисяч будинків, змили дороги та зруйнували майже 150 мостів.
Останні масштабні та руйнівні зливи були зафіксовані в Пакистані у 2010 році, коли загинули 1700 людей. Прем'єр-міністр Шаріф вважає, що головний винуватець таких трагедій — "жахіття зміни клімату".
Поки Пакистан страждає від злив, у Китаї через сильну спеку та малу кількість опадів почалася найсильніша в історії країни посуха.