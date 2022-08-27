Путин подписал указ о выплатах беженцам из Украины и "Л/ДНР": кто и сколько получит

Помимо денег, переселенцы смогут свободно жить и работать в РФ, если пройдут регистрацию и медосмотр.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате пенсий беженцам из Украины, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". 27 августа документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Лицам, прибывшим из Украины, а также временно оккупированных РФ территорий Луганской и Донецкой областей обещают выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц (около 6100 грн по актуальному курсу). Выплаты назначаются с 1 июля и полагаются беженцам, прибывшим в Россию после 18 февраля.

Помимо пенсии, российское правителство обязалось выплачивать переселенцам:

инвалидам — 10 тысяч рублей раз в месяц (6100 грн);

детям-инвалидам и инвалидам I группы возрастом от 80 лет — доплата в размере 3 тысяч рублей (1846 грн);

ветеранам "Великой отечественной войны" — 5 тысяч рублей в месяц (3077 грн);

беременным женщинам — единовременно 10 тысяч рублей (6100 грн);

при рождении ребенка — единовременно 20 тысяч рублей (12,3 тыс грн);

на каждого ребенка до 18 лет — 4 тысячи рублей в месяц (2462 грн);

если ребенок находится под опекой — 15 тысяч рублей в месяц (9233 грн),

если ребенок до 23 лет учится на очной форме — 4 тысячи рублей в месяц (2462 грн);

единственному родителю на каждого ребенка — 10 тысяч рублей в месяц (6100 грн).

Кроме того, указ Владимира Путина предоставляет гражданам Украины и выходцам из "Л/ДНР" и право неограниченно находиться на территории России при условии, что они пройдут медицинский осмотр и дактилоскопическую регистрацию, то есть оставят свои отпечатки пальцев. После этих процедур люди также смогут работать в стране-агрессоре без необходимости получать специальное разрешени, цель визита и требования для нее учитываться не будут.

Ранее Фокус писал, какие выплаты и льготы для вынужденных переселенцев действуют в Украине. Кабинет министров представил обширный список лиц, которым государство обязалось оказывать финансовую помощь во время войны.

Сообщали также, как беженцам выехать в Украину и не потерять пособие от ЕС. Украинцы могут потерять статус беженца и пособие, если надолго покинут страну или место регистрации.