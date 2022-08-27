Путін підписав указ про виплати біженцям із України та "Л/ДНР": хто й скільки отримає

Крім грошей, переселенці зможуть вільно жити та працювати в РФ, якщо пройдуть реєстрацію та медогляд.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про виплату пенсій біженцям з України, а також так званих "ДНР" та "ЛНР". 27 серпня документ опублікували на офіційному порталі правової інформації.

Особам, які прибули з України, а також тимчасово окупованих РФ територій Луганської та Донецької областей обіцяють виплачувати по 10 тисяч рублів на місяць (близько 6100 грн за актуальним курсом). Виплати призначаються з 1 липня і належать біженцям, які прибули до Росії після 18 лютого.

Крім пенсії, російське уряд зобов'язалося виплачувати переселенцям:

інвалідам — 10 тисяч рублів щомісяця (6100 грн);

дітям-інвалідам та інвалідам І групи віком від 80 років — доплата у розмірі 3 тисяч рублів (1846 грн);

ветеранам "Великої вітчизняної війни" — 5 тисяч рублів на місяць (3077 грн);

вагітним жінкам – одночасно 10 тисяч рублів (6100 грн);

при народженні дитини — одночасно 20 тисяч рублів (12,3 тис грн);

на кожну дитину до 18 років — 4 тисячі рублів на місяць (2462 грн);

якщо дитина перебуває під опікою — 15 тисяч рублів на місяць (9233 грн),

якщо дитина до 23 років навчається на очній формі – 4 тисячі рублів на місяць (2462 грн);

єдиному батькові на кожну дитину – 10 тисяч рублів на місяць (6100 грн).

Крім того, указ Володимира Путіна надає громадянам України та вихідцям з "Л/ДНР" і право необмежено перебувати на території Росії за умови, що вони пройдуть медичний огляд та дактилоскопічну реєстрацію, тобто залишать свої відбитки пальців. Після цих процедур люди також зможуть працювати в країні-агресорі без необхідності отримувати спеціальний дозвіл, мета візиту та вимоги для неї не враховуватимуться.

Раніше Фокус писав, які виплати та пільги для вимушених переселенців діють в Україні. Кабінет міністрів надав великий список осіб, яким держава зобов'язалася надавати фінансову допомогу під час війни.

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