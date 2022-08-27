В столице Ливии враждующие группировки устроили продолжительную перестрелку, – Reuters

По информации журналистов, интенсивные бои начались ночью и продолжались до утра 27 августа. Местные жители опасаются масштабной эскалации конфликта.

В ночь с 26 на 27 августа в столице Ливии Триполи враждующие группировки устроили продолжительную перестрелку на улицах города, которая прекратилось лишь сегодня утром. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как информируют журналисты, во всех районах города были слышны несколько громких взрывов.

23-летний студент Али рассказал что сбежал ночью из своей квартиры вместе с семьей после того, как пули попали в их дом.

"Мы не могли больше оставаться там", — добавил парень.

Перестрелки в центре столицы начались после того, как "одна из сильнейших группировок" напала на базу своих противников. Местные жители опасаются, что это может привести к масштабной эскалации конфликта.

В настоящее время непонятно являются ли боевые действия на улицах частью более широкого политического противостояния в Ливии за контролем над правительством. Тем не менее, противоборствующие Правительство национального единства (ПНЕ), базирующееся в Триполи, и конкурирующая администрация, поддерживаемая базирующимся на востоке парламентом, обменялись обвинениями по поводу произошедших столкновений.

В заявлении правительства в Триполи говорится, что конфликт спровоцировали боевики, связанные с парламентом. Они якобы открыли огонь по колонне военной техники в столице. Администрация на востоке утверждает, что никогда не отказывалась от переговоров с Триполи.

Как пишет издание, любые столкновения могут привести к вовлечению других ливийских группировок.

По данным медицинских источников, в ходе боевых действий погибли как минимум два человека – мужчина и женщина.

В последние недели вокруг Триполи фиксировалось скопление вооруженных сил, поддерживающих разные стороны в политическом конфликте. Накануне люди наблюдали передвижение больших колонн военной техники по городу.

Напомним, в декабре прошлого года военные в Ливии захватили дворец президента и здание Минобороны. Топ-чиновников эвакуировали в безопасное место из-за угрозы атаки на места их проживания. Ответственные за захват зданий предупредили, что выборов в Ливии не будет.