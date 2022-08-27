У столиці Лівії ворогуючі угруповання влаштували тривалу стрілянину, — Reuters

За інформацією журналістів, інтенсивні бої розпочалися вночі та тривали до ранку 27 серпня. Місцеві мешканці побоюються масштабної ескалації конфлікту.

У ніч із 26 на 27 серпня в столиці Лівії Триполі ворогуючі угруповання влаштували тривалу перестрілку на вулицях міста, яка припинилася лише сьогодні вранці. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як інформують журналісти, у всіх районах міста було чути кілька гучних вибухів.

23-річний студент Алі розповів, що втік уночі зі своєї квартири разом із сім'єю після того, як кулі потрапили в їхній будинок.

"Ми не могли більше залишатися там", — додав хлопець.

Перестрілки в центрі столиці почалися після того, як "одне з найсильніших угруповань" напало на базу своїх супротивників. Місцеві жителі побоюються, що це може спричинити масштабну ескалацію конфлікту.

Нині незрозуміло, чи бойові дії на вулицях є частиною ширшого політичного протистояння в Лівії за контроль над урядом. Тим не менш, протиборчі Уряд національної єдності (УНЄ), що базується в Триполі, і конкуруюча адміністрація, що підтримується парламентом і базується на сході, обмінялися звинуваченнями з приводу зіткнень.

У заяві уряду в Триполі йдеться, що конфлікт спровокували бойовики, пов'язані з парламентом. Вони нібито відкрили вогонь по колоні військової техніки в столиці. Адміністрація на сході стверджує, що ніколи не відмовлялася від переговорів із Триполі.

Як пише видання, будь-які зіткнення можуть призвести до залучення інших лівійських угруповань.

За даними медичних джерел, у ході бойових дій загинули щонайменше дві людини — чоловік і жінка.

В останні тижні навколо Триполі фіксувалося скупчення збройних сил, які підтримують різні сторони в політичному конфлікті. Напередодні люди спостерігали пересування великих колон військової техніки по місту.

Нагадаємо, у грудні минулого року військові в Лівії захопили палац президента й будівлю Міноборони. Топчиновників евакуювали в безпечне місце через загрозу атаки на місця їхнього проживання. Відповідальні за захоплення будівель попередили, що виборів у Лівії не буде.