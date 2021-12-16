У Лівії військові захопили палац президента та будівлю Міноборони: частина столиці без світла (відео)

Топчиновників евакуювали в безпечне місце через загрозу атаки на місця їхнього проживання. Відповідальні за захоплення будівель попередили, що виборів у Лівії не буде.

Озброєні люди захопили кілька адміністративних будівель у Лівії на тлі майбутніх перших президентських виборів після повалення Муаммара Каддафі. Про це повідомляє Sky News Arabia.

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За даними ЗМІ, у захопленні будівель беруть участь військовослужбовці з Батальйону бригади Ас-Самуд, яким керує колишній депутат Загального національного конгресу Салах Баді.

Під час атак у Триполі було захоплено президентський палац, будівлі Кабінету міністрів та Міністерства оборони. Крім того, у західних регіонах Лівії проводиться мобілізація збройних формувань. Топчиновників евакуювали в безпечне місце після того, як з'явилися повідомлення про можливі атаки на місця проживання.

Відповідальні за захоплення адміністративних будівель військовослужбовці заявили, що "президентських виборів у Лівії не буде, і ми закриємо всі державні установи у Триполі". На тлі того, що відбувається, кілька столичних районів залишилися без електроенергії.

Місцеві ЗМІ зазначають, що в Лівії ситуація загострилася після того, як президентська рада відправила у відставку командувача військового округу Триполі Абделя Бассета Марвана та призначив на його посаду Абдель-Кадера Халіфу.

Захоплення адміністративних будівель відбулося напередодні перших після повалення Муаммара Каддафі президентських виборів, які мають відбутися вже 24 грудня.

Салах Баді — колишній депутат Загального національного конгресу, командувач Батальйоном бригади Ас-Самуд. Перебуває в списках санкцій США, Великобританії, Франції та Ради Безпеки ООН за звинуваченнями в "підриві мирного та безпечного життя в Лівії". Військові підрозділи Салаха Баді звинувачувалися в артилерійських обстрілах мирних кварталів та об'єктів інфраструктури.

[ + – ] Захоплення адміністративних будівель у Лівії

[ + – ] Озброєні люди захопили президентський палац у Лівії

[ + – ] Озброєні люди захопили низку адміністративних будівель у Триполі

Зазначимо, 3 грудня суд Лівії дозволив синові Муаммара Каддафі Саїфу аль-Ісламу брати участь у президентських виборах. Кандидатура спадкоємця диктатора викликає суперечки в суспільстві, оскільки другого сина Каддафі звинувачують у кривавих розгонах опозиції у 2011 році.

Ще у липні 2021 року Саїф аль-Іслам Каддафі дав своє перше інтерв'ю за останні десять років. Спадкоємець лівійського диктатора тривалий час перебував у полоні і з'явився перед камерами із сивою бородою та без пальців на руці.