В Ливии военные захватили дворец президента и здание Минобороны: часть столицы без света (видео)

Топ-чиновников эвакуировали в безопасное место из-за угрозы атаки на места их проживания. Ответственные за захват зданий предупредили, что выборов в Ливии не будет.

Вооруженные люди захватили несколько административных зданий в Ливии на фоне предстоящих первых президентских выборов после свержения Муаммара Каддафи. Об этом сообщает Sky News Arabia.

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По данным СМИ, в захвате зданий участвуют военнослужащие из Батальона бригады Ас-Самуд, которым руководит бывший депутат Всеобщего национального конгресса Салах Бади.

В ходе атак в Триполи были захвачены президентский дворец, здания Кабинета министров и Министерства обороны. Помимо этого, в западных регионах Ливии проводится мобилизация вооруженных формирований. Топ-чиновников эвакуировали в безопасное место после того, как появились сообщения о возможных атаках на места их проживания.

Ответственные за захват административных зданий военнослужащие заявили, что "президентских выборов в Ливии не будет, и мы закроем все государственные учреждения в Триполи". На фоне происходящего несколько столичных районов остались без электроэнергии.

Местные СМИ отмечают, что в Ливии ситуация обострилась после того, как президентский совет отправил в отставку командующего военным округом Триполи Абделя Бассета Марвана и назначил на его должность Абдель-Кадера Халифу.

Захват административных зданий состоялся накануне первых после свержения Муаммара Каддафи президентских выборов, которые должны пройти уже 24 декабря.

Салах Бади — бывший депутат Всеобщего национального конгресса, командующий Батальоном бригады Ас-Самуд. Находится в санкционных списках США, Великобритании, Франции и Совета Безопасности ООН по обвинениям в "подрыве мирной и безопасной жизни в Ливии". Военные подразделения Салаха Бади обвинялись в артиллерийских обстрелах мирных кварталов и объектов инфраструктуры.

[ + – ] Захват административных зданий в Ливии

[ + – ] Вооруженные люди захватили президентский дворец в Ливии

[ + – ] Вооруженные люди захватили ряд административных зданий в Триполи

Отметим, 3 декабря суд Ливии разрешил сыну Муаммара Каддафи Саифу аль-Исламу участвовать в президентских выборах. Кандидатура наследника диктатора вызывает споры в обществе, поскольку второго сына Каддафи обвиняют в кровавых разгонах оппозиции в 2011 году.

Еще в июле 2021 года Саиф аль-Ислам Каддафи дал свое первое интервью за последние десять лет. Наследник ливийского диктатора долгое время находился в плену и появился перед камерами с седой бородой и без пальцев на руке.