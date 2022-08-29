В Бразилии умер самый одинокий человек в мире (видео)

Впервые мужчину увидели в 1996 году, и с тех пор он скрывался от любопытных глаз в джунглях Амазонки. Всех других членов его племени уничтожили.

Последний представитель одного из племен коренных народов Бразилии, известный как самый одинокий человек в мире, живший в изоляции 26 лет, найден представителями Агентства по делам коренных народов Funai мертвым в гамаке в тропическом лесу, сообщает Daily Mail.

На теле мужчины не было никаких признаков борьбы или насилия или каких-либо указаний на присутствие других людей. Полиция сообщила, что он умер естественной смертью, но его тело будет подвергнуто судебно-медицинской экспертизе.

Этого мужчину часто называли "человек из норы", поскольку он строил глубокие ямы, чтобы ловить животных и прятаться в них. Он жил глубоко в Амазонке в штате Рондония. По информации издания, захватчики земли и скотоводы полностью уничтожили остальную часть его племени в нескольких нападениях с 1970-х годов, оставив его доживать остаток своих дней в одиночестве. Отшельник избегал любых контактов с внешним миром, хотя власти следили за ним и время от времени оставляли ему припасы.

Фиона Уотсон, исследователь и директор по защите интересов Survival International, рассказала, что никто не знал ни его имени, ни названия его племени. С его смертью геноцид целого народа закончился.

"Потому что это действительно был геноцид – преднамеренное уничтожение целого народа скотоводами, жаждущими земли и богатства", – подчеркнула она.

Всякий раз, когда люди пытались установить контакт с мужчиной, обнаружив его впервые в 1996 году, тот обычно убегал, несмотря на их подарки в виде семян или инструментов. В те редкие моменты, когда к нему приближались официальные лица, он прятался в своей крытой хижине и упорно молчал, а однажды выстрелил из лука в госслужащего, пробив ему легкое. После случившегося официальные лица решили, что ему будет лучше доживать свои дни в одиночестве в лесу, где он рыл ловушки для ловли диких животных, охотился с бамбуковыми стрелами, собирал фрукты и дикий мед и засаживал небольшие садовые участки.

В 2018 году были опубликованы кадры, снятые бразильскими правительственными чиновниками, на которых мужчина самодельным топором срубает дерево возле своей хижины. Из одежды на нем была только набедренная повязка.

Заповедник коренных народов, известный как Танара, был создан в 1990-х годах в рамках действий по защите его территории. По словам представителей Funai, в бразильской Амазонии существует 113 неконтактных племен, 27 из которых они подтвердили наблюдениями.

Survival International сообщает, что на территории Массако в Рондонии может проживать до 300 неконтактных индейцев. Считается, что многие племена предпочли избегать общения с представителями цивилизованного мира, основываясь на предыдущих столкновениях, которые привели к разрушению их домов. Чтобы обезопасить себя, они атаковали чужаков и даже атаковали самолеты стрелами или просто отступали глубже в тропический лес.

Несколько племен сейчас находятся на грани исчезновения, поскольку там осталось очень мало людей. Они подвергаются все большей угрозе из-за проектов строительства инфраструктуры и дорог и все чаще покидают свою территорию, чтобы избежать шума и загрязнения воздуха. Избегая контакта с внешним миром, племена уязвимы для таких болезней, как грипп или даже простуда.

Тропический лес Амазонки простирается на 2 100 000 квадратных миль, и огромные площади до сих пор считаются неисследованными.

Напомним, Google разрешила аборигенам Австралии спрятать их священную гору. Изображения горы Улуру будут удалены из картографического сервиса по просьбе Государственного управления парков материка.