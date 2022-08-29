У Бразилії померла найсамотніша людина у світі (відео)

Уперше чоловіка побачили 1996 року, і з того часу він ховався від цікавих очей у джунглях Амазонки. Усіх інших членів його племені знищили.

Останній представник одного з племен корінних народів Бразилії, відомий як найсамотніша людина у світі і який жив в ізоляції 26 років, знайдений представниками Агентства в справах корінних народів Funai мертвим у гамаку в тропічному лісі, повідомляє Daily Mail.

На тілі чоловіка не було жодних ознак боротьби чи насильства або будь-яких вказівок на присутність інших людей. Поліція повідомила, що він помер природною смертю, але його тіло піддадуть судово-медичній експертизі.

Цього чоловіка часто називали "людина з нори", оскільки він будував глибокі ями, щоб ловити тварин і ховатися в них. Він жив у Амазонці в штаті Рондон. За інформацією видання, загарбники землі та скотарі повністю знищили решту його племені в кількох нападах із 1970-х років, залишивши його доживати залишок своїх днів на самоті. Відлюдник уникав будь-яких контактів із зовнішнім світом, хоча влада стежила за ним і час від часу залишала йому припаси.

Фіона Вотсон, дослідниця та директорка із захисту інтересів Survival International, розповіла, що ніхто не знав ні його імені, ні назви його племені. З його смертю геноцид цілого народу скінчився.

"Тому що це справді був геноцид — навмисне знищення цілого народу скотарями, які прагнуть землі та багатства", — наголосила вона.

Щоразу, коли люди намагалися встановити контакт із чоловіком, виявивши його вперше в 1996 році, той зазвичай тікав, незважаючи на їхні подарунки у вигляді насіння чи інструментів. У ті рідкісні моменти, коли до нього наближалися офіційні особи, він ховався у своїй критій хатині та вперто мовчав, а одного разу вистрілив із лука в держслужбовця, пробивши йому легеню. Після того, що сталося, офіційні особи вирішили, що йому краще доживати свої дні на самоті в лісі, де він рив пастки для лову диких тварин, полював із бамбуковими стрілами, збирав фрукти й дикий мед і засаджував невеликі садові ділянки.

У 2018 році опублікували кадри, зняті бразильськими урядовцями, на яких чоловік саморобною сокирою зрубує дерево біля своєї хатини. З одягу на ньому була тільки пов'язка на стегнах.

Заповідник корінних народів, відомий як Танара, був створений у 1990-х роках у межах дій щодо захисту його території. За словами представників Funai, у бразильській Амазонії існує 113 неконтактних племен, 27 із яких вони підтвердили спостереженнями.

Survival International повідомляє, що на території Массако в Рондонії може мешкати до 300 неконтактних індіанців. Вважається, що багато племен вважали за краще уникати спілкування з представниками цивілізованого світу, ґрунтуючись на попередніх зіткненнях, які призвели до руйнування їхніх будинків. Щоб убезпечити себе, вони атакували чужинців і навіть атакували літакис трілами або просто відступали глибше в тропічний ліс.

Декілька племен зараз перебувають на межі зникнення, оскільки там залишилося дуже мало людей. Вони наражаються на все більшу загрозу через проєкти будівництва інфраструктури й доріг і все частіше залишають свою територію, щоб уникнути шуму та забруднення повітря. Уникаючи контакту із зовнішнім світом, племена вразливі для таких хвороб як грип або навіть застуда.

Тропічний ліс Амазонки простягається на 2 100 000 квадратних миль, і величезні площі досі вважаються недослідженими.

Нагадаємо, Google дозволила аборигенам Австралії сховати їхню священну гору. Зображення гори Улуру видалять із картографічного сервісу на прохання Державного управління парків материка.