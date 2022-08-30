Вступились за Сталина: РФ сняла с себя ответственность за развязывание Второй мировой войны

В МИД РФ обвинили Германию в том, что она переписывает историю, называя причинами начала войны действия не только Гитлера, но и Сталина. Также немцам досталось за то, что они не хотят содержать россиян, переживших блокаду.

Накануне 1 сентября — даты начала Второй мировой войны — спикер МИД России Мария Захарова обрушилась с резкой критикой на руководство ФРГ. Она заявила, что немецкие политики, в частности, канцлер Олаф Шольц, пытаются отказаться от единоличной исторической ответственности Германии за развязывание войны.

"В этих целях Берлин поощряет методичное насаждение в публичном пространстве сознательно искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны, — отметила Захарова. — Власти ФРГ упорно пытаются приписать СССР некую ответственность за начало войны, как минимум, соизмеримую а то и равную собственной исторической вине, комплекс которой, очевидно, все сильнее тяготит Берлин. В этом контексте усиленно внедряется абсурдный нарратив о мнимой тождественности государственной системы "сталинского" Советского Союза и немецкого национал-социалистского режима".

[ + – ] В МИД РФ заявления о том, что СССР и Германия начали войну, чтобы поделить Польшу, называют фейком

Спикер МИД также возмутилась тем, что Берлин годами отказывается назначить выплаты пережившим блокаду Ленинграда гражданам России. Кроме того, она обвинила Германию в том, что она "по сугубо политическим мотивам" искусственно затягивает реализацию проекта поддержки блокадников. Судя по ее высказываниям, без финансовой помощи немцев эти люди обречены доживать свой век в неподобающих условиях.

"В результате этих действий под угрозой оказалось полноценное функционирование госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге и, что важнее всего, здоровье и благополучие его пациентов преклонного возраста, — подчеркнула Мария Захарова, не уточнив, почему заботу о госпитале и его пациентах не может взять на себя российское правительство. — Эта вопиющая и скандальная ситуация наиболее ярко демонстрирует актуальные подходы германского государства к исторической ответственности Германии в контексте Второй мировой войны".

Ранее Фокус рассказывал, как подписанный в августе 1939 года пакт Молотова — Риббентропа установил тесную экономико-политическую связь между Третьим рейхом и СССР. Вторая мировая война началась всего через несколько дней после подписания документа и поначалу обе страны действовали сообща, преследуя собственные территориальные цели. Они просто поделили Польшу между собой и посоветовали Европе не вмешиваться в войну.

[ + – ] Российские дипломаты игнорируют даже те заявления, которые публиковались в советской прессе

Напомним, в середине августа Мария Захарова отреагировала на постановление Сейма Латвии об официальном признании России страной — спонсором терроризма. Дипломат заявила, что в этом решении ничего нет "кроме животной ксенофобии" и назвала его авторов неонацистами.