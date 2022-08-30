Заступилися за Сталіна: РФ зняла з себе відповідальність за розв'язання Другої світової війни

У МЗС РФ звинуватили Німеччину в тому, що вона переписує історію, називаючи причинами початку війни не лише Гітлера, а й Сталіна. Також німцям дісталося за те, що вони не хочуть утримувати росіян, які пережили блокаду.

Напередодні 1 вересня — дати початку Другої світової війни — речник МЗС Росії Марія Захарова обрушилася з різкою критикою на керівництво ФРН. Вона заявила, що німецькі політики, зокрема канцлер Олаф Шольц, намагаються відмовитися від одноосібної історичної відповідальності Німеччини за розв'язання війни.

"У цих цілях Берлін заохочує методичне насадження в публічному просторі свідомо спотворених уявлень про генезу Другої світової війни, — зазначила Захарова. — Влада ФРН завзято намагається приписати СРСР певну відповідальність за початок війни, як мінімум, порівнянну або навіть рівну своїй історичній провині, яка, очевидно, все сильніше обтяжує Берлін, у цьому контексті посилено впроваджується абсурдний наратив про уявну тотожність державної системи "сталінського" Радянського Союзу та німецького націонал-соціалістського режиму".

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Спікерка МЗС також обурилася тим, що Берлін роками відмовляється призначити виплати громадянам Росії, які пережили блокаду Ленінграда. Крім того, вона звинуватила Німеччину в тому, що вона "за суто політичними мотивами" штучно затягує реалізацію проєкту підтримки блокадників. Судячи з її висловлювань, без фінансової допомоги німців ці люди приречені доживати свій вік у неналежних умовах.

"У результаті цих дій під загрозою виявилося повноцінне функціонування госпіталю ветеранів воєн у Санкт-Петербурзі та, що найважливіше, здоров'я та благополуччя його пацієнтів похилого віку, — наголосила Марія Захарова, не уточнивши, чому турботу про госпіталь і його пацієнтів не може взяти на себе російський уряд. — Ця кричуща та скандальна ситуація найяскравіше демонструє актуальні підходи німецької держави до історичної відповідальності Німеччини в контексті Другої світової війни".

Раніше Фокус розповідав, як підписаний у серпні 1939 року пакт Молотова – Ріббентропа встановив тісний економіко-політичний зв'язок між Третім рейхом і СРСР. Друга світова війна почалася лише через кілька днів після підписання документа, і спочатку обидві країни діяли спільно, переслідуючи власні територіальні цілі. Вони просто поділили Польщу між собою та порадили Європі не втручатися у війну.

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Нагадаємо, в середині серпня Марія Захарова відреагувала на ухвалу Сейму Латвії про офіційне визнання Росії країною – спонсором тероризму. Дипломатка заявила, що в цьому рішенні нічого немає, "крім тваринної ксенофобії", та назвала його авторів неонацистами.