"Нічого окрім ксенофобії": Захарова відповіла на визнання РФ країною — спонсором тероризму

Представниця МЗС РФ вважає, що політичне керівництво Латвії стало "поплічником заокеанських господарів". А його "патологічна русофобія" стала причиною багатьох серйозних економічних і соціальних проблем у країні.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі відреагувала на постанову Сейму Латвії про офіційне визнання Росії країною — спонсором тероризму. У коментарях дипломатка написала, що в цьому рішенні нічого немає "крім тваринної ксенофобії".

"З огляду на те, що жодної фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і називати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", — заявила Захарова.

За її словами, для неї рішення латвійського Сейму зовсім не новина, і в дописі послалася на свої коментарі щодо цього питання від 8 серпня.

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Зокрема, тоді Захарова коментувала ще не ухвалену ініціативу парламенту Латвії, назвавши її черговою ворожою акцією та антиросійською істерикою.

"Відповідальність за це повністю лягає на латвійську сторону, яка насамперед має подумати, до яких згубних наслідків для самої Латвії та її мешканців подібні провокаційні заяви можуть призвести", — відповіла Захарова.

Далі, у властивій для себе манері Захарова, пославшись на європейських "політиків та експертів", передбачила Латвії катастрофу масштабу 1990-х років. На думку представниці МЗС РФ, влада Латвії сповідує "патологічну русофобію", яка стала причиною багатьох серйозних економічних і соціальних проблем, що призвели до погіршення рівня життя прибалтійців.

"Чи не час латвійським парламентаріям нарешті зупинитися і з поплічників заокеанських господарів стати реальними представниками свого народу, які дбають про його долю?" — поцікавилася зрештою Захарова.

Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на заяву президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса, який припустив можливість заморожування російських рахунків у швейцарських банках. Дипломат у відповідь вимагає розсекретити всі дані про рахунки нацистів у банках Швейцарії, якщо вже з банківською таємницею в Європі покінчено.

Нагадаємо, 11 серпня Сейм Латвії голосами 67 парламентаріїв підтримав заяву "Про цілеспрямовані військові напади Росії на цивільних мешканців і цивільний простір України". Згідно з текстом документа, Росія визнана країною-спонсором тероризму.