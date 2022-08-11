"Ничего кроме ксенофобии": Захарова ответила на признание РФ страной — спонсором терроризма

Представительница МИД РФ считает, что политическое руководство Латвии стало "приспешником заокеанских хозяев". А его "патологическая русофобия" стала причиной многих серьезных экономических и социальных проблем в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на постановление Сейма Латвии об официальном признании России страной — спонсором терроризма. В комментариях дипломат написала, что в этом решении ничего нет "кроме животной ксенофобии".

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", — заявила Захарова.

По ее словам, для нее решение латвийского Сейма совсем не новость, и в посте сослалась на свои комментарии по этому вопросу от 8 августа.

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В частности, тогда Захарова комментировала еще не принятую инициативу парламента Латвии, назвав ее очередной враждебной акцией и антироссийской истерикой.

"Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести", — ответила Захарова.

Далее, в свойственной для себя манере Захарова, сославшись на европейских "политиков и экспертов", предрекла Латвии катастрофу масштаба 1990-х годов. По мнению представительницы МИД РФ, власти Латвии исповедуют "патологическую русофобию", которая стала причиной многих серьезных экономических и социальных проблем, что привели к обрушению уровня жизни прибалтийцев.

"Не пора ли латвийским парламентариям наконец остановиться и из приспешников заокеанских хозяев стать реальными представителями своего народа, заботящимися о его судьбе?" — поинтересовалась в итоге Захарова.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление президента Швейцарии Иньяцио Кассиса, который предположил возможность замораживания российских счетов в швейцарских банках. Дипломат в ответ потребовала рассекретить все данные о счетах нацистов в банках Швейцарии, раз уж с банковской тайной в Европе покончено.

Напомним, 11 августа Сейм Латвии голосами 67 парламентариев поддержал заявление "О целенаправленных военных нападениях России на гражданских жителей и общественное пространство Украины". Согласно тексту документа, Россия признана страной-спонсором терроризма.