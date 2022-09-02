Детсад в Забайкальском крае РФ выдал детям грамоты с гербом Украины

Комитет образования Читы начал служебную проверку детского учреждения. Родителям пообещали, что грамоты с украинским тризубом заменят.

Комитет образования российского города Чита начал служебную проверку после выдачи детям в детском саду № 73 грамот с гербом Украины. Об этом пишет местное издание "Чита.ру" со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Забайкальского края.

Как стало известно, грамоты с украинской национальной символикой воспитанникам детсада выдали 30 августа за участие в конкурсе "Мистер и мисс лето — 2022".

"Вечером нам выдали грамоты, а там посредине герб Украины, его прямо отчетливо видно. Сначала мы и не поняли, возмутились тем, что на грамоте непонятно какая дата и детская группа, а вечером родители подняли вопрос, мол, "ребята, а вы вообще видели, что там герб Украины?" – рассказал журналистам один из родителей.

После этого людям стали звонить из детского сада с просьбой сдать все грамоты обратно, их пообещали заменить.

В настоящее время комитет образования Читы проводит служебную проверку.

Напомним, 30 августа дети сожгли макет установки "Град" в Воронежской области. Они залезли в кабину макета РСЗО и подожгли обшивку сидений. Во время инцидента дети не пострадали, в украинских пабликах их назвали "партизанами".