Дитсадок у Забайкальському краї РФ видав дітям грамоти з гербом України

Комітет освіти Чити розпочав службову перевірку дитячого закладу. Батькам пообіцяли, що грамоти з українським тризубом замінять.

Комітет освіти російського міста Чита розпочав службову перевірку після видачі дітям у дитячому садку № 73 грамот із гербом України. Про це пише місцеве видання "Чита.ру" з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти Забайкальського краю.

Як стало відомо, грамоти з українською національною символікою вихованцям дитсадка видали 30 серпня за участь у конкурсі "Містер і міс літо — 2022".

"Увечері нам видали грамоти, а там посередині герб України, його прямо виразно видно. Спочатку ми й не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті незрозуміло яка дата й дитяча група, а ввечері батьки порушили питання, мовляв, "хлопці, а ви взагалі бачили, що там герб України?” — розповів журналістам один із батьків.

Після цього людям почали дзвонити з дитячого садка з проханням здати всі грамоти назад, їх пообіцяли замінити.

Наразі комітет освіти Чити проводить службову перевірку.

Нагадаємо, 30 серпня діти спалили макет установки "Град" у Воронезькій області. Вони залізли в кабіну макета РСЗВ і підпалили обшивку сидінь. Під час інциденту діти не постраждали, а в українських пабліках їх назвали "партизанами".