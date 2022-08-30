Діти спалили макет установки "Град" у Воронезькій області (відео)

Двоє дітей шести й семи років у кабіну макета РСЗВ і підпалили обшивку сидінь. Місцева влада хоче відновити макет машини найближчим часом. Діти під час інциденту не постраждали, в українських пабліках їх назвали "партизанами".

Двоє дітей шести й семи років спалили макет РСЗВ "Град" у Воробйовському районі Воронезької області Росії. Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини" з посиланням на пресслужбу уряду регіону.

Як уточнюється, діти пролізли через нижній люк під коробкою передач у кабіну макета установки, де підпалили обшивку сидінь. У результаті площа займання склала два квадратні метри, пише агентство.

Рятувальники ліквідували пожежу, діти не постраждали.

Районна влада вже повідомила про те, що має намір найближчим часом відновити макет "Града".

В українських пабліках, зі свого боку, дітей жартома називають "партизанами".

Нагадаємо, 26 серпня в Росії заявили про затримання "агента української розвідки", який нібито стежив за військовими об'єктами в Курську. За твердженням росЗМІ, у його будинку під час обшуку нібито виявили "спецтехніку" та "літературу зі снайперської підготовки, партизанської війни та роботи спецслужб".

На день раніше, 25 серпня, ФСБ затримала "прихильника "Азова", який, на їхню думку, планував теракти в Калінінграді. Російські спецслужби заявили, що чоловік хотів підірвати об'єкти Балтійського флоту й учинити теракт в аеропорту "Храброво".